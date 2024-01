López Obrador critica al poder judicial por liberar a los 8 militares relacionados con el caso de Ayotzinapa

11/01/2024 January 11, 2024, Mexico City, Mexico: Joaquina Garcia, Mario Gonzalez and lawyer Vidulfo Rosales, members of the parents' committee of the 43 normalistas at the press conference at the Miguel Agustín Pro Center for Human Rights in Mexico City . on January 11, 2024 in Mexico City, Mexico POLITICA Europa Press/Contacto/Luis Barron

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado al poder judicial de su país, después de que los ocho militares relacionados con la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes en Iguala fueran liberados esta semana por decisión de un tribunal de distrito del Estado de México. López Obrador se ha preguntado "qué buscan" con este tipo de decisiones para acto seguido acusar a los jueces de intentar desprestigiar primero al Ejército y por consiguiente a la institución de la Presidencia que él representa. "No quieren que haya una institución independiente, quieren tener, los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida, y lo segundo hacerme quedar mal", ha señalado López Obrador desde Palacio Nacional, informa el diario 'La Jornada'. "Estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas", se ha despachado el mandatario, quien ha reprochado al poder judicial que utilice como "excusa más usual" para liberar a "delincuentes" el que "no se integraron bien las investigaciones". "Como si fuera un asunto como cualquier otro, un asunto mercantil, es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento", ha dicho López Obrador, quien ha revelado que hace un par de semanas envío una carta a la presidenta del Tribunal Supremo, Norma Lucía Piña, advirtiéndole de la posibilidad de que esto se diera.