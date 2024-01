La plataforma de 'modding' de Nvida RTX Remix, que permite remasterizar videojuegos antiguos, disponible en beta abierta

23/01/2024 La nueva plataforma de 'modding' de Nvidia, RTX Remix. POLITICA NVIDIA

Nvidia ha lanzado en beta abierta su nueva plataforma de 'modding' RTX Remix, con la que los usuarios podrán remasterizar juegos antiguos mejorando su calidad visual e incorporando tecnologías gráficas actuales, como el trazado de rayos completo, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex y otras herramientas de texturas generativas de Inteligencia Artificial (IA). El 'modding' es una técnica utilizada para modificar la estética y funcionamiento a nivel 'software' de sistemas operativos o, incluso, de videojuegos. De hecho, según la compañía estadounidense especializada en 'software' y unidades de procesamiento de gráficos (GPU), la modificación de juegos en PC es una práctica muy común. "Cada año se descargan más de 10.000 millones de modificaciones de juegos", ha matizado. En este sentido, Nvidia pretende ofrecer a los usuarios una serie de herramientas con las que "remasterizar sus juegos clásicos favoritos" para continuar disfrutando de ellos. Por ello, ha lanzado la plataforma RTX Remix en formato de beta abierta gratuita. Tal y como explica en un comunicado en su web, con la nueva plataforma los usuarios podrán realizar modificaciones que mejoren los gráficos "a medida que se lanzan GPU más rápidas". De esta forma, extenderán la vida útil de los videojuegos con contenido nuevo e, incluso, ampliarán la audiencia de estos videojuegos con "conversiones totales". En concreto, los 'modders' podrán remasterizar videojuegos con APIs DirectX 8 y 9 con funciones fijas, como es el caso de títulos como Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry's Mod, Freedom Fighters y Need for Speed Underground 2, entre otros. Así, la compañía ha especificado que la plataforma RTX Remix está basada en algunas herramientas para creadores de Nvidia Studio y en Nvidia Omniverse, una tecnología con la que las texturas de las imágenes del videojuego se mejoran de forma automática mediante el uso de la IA. Además, los usuarios dispondrán de herramientas de tecnología de trazado de rayos completo, tecnologías gráficas avanzadas como NVIDIA DLSS y NVIDIA Reflex, y recursos modernos de renderizado basado físicamente (PBR). Por otra parte, según ha explicado Nvidia, el funcionamiento de Remix consta de dos componentes, por un lado, una aplicación para crear luces y agregar recursos remasterizados a una escena de juego. Por otra parte, un sistema para capturar escenas de juegos clásicos e inyectar los recursos remasterizados nuevamente en el juego durante la reproducción. No obstante, se ha de tener en cuenta que, si bien se trata de una plataforma que facilita la modificación de los videojuegos, "no es una solución de un solo clic". Por tanto, ha subrayado que requiere "tiempo y dedicación para crear modificaciones increíbles". Con todo ello, Nvidia ha indicado que para obtener la beta abierta de RTX Remix de forma gratuita, bastará con descargar Omniverse Launcher y, tras ello, buscar la plataforma RTX Remix dentro de la pestaña 'Intercambio'. Finalmente, los usuarios podrán instalar RTX Remix en su ordenador. Además, la compañía también ha publicado un ejemplo de las capacidades de la plataforma RTX Remix con el videojuego Half-Life 2, el cual ha sido remasterizado por un grupo de 'modders' obteniendo resultados visuales mucho mejores para el videojuego en formato 'shooter' en primera persona de Valve.