La Media Luna Roja Palestina denuncia un ataque israelí con artillería contra su sede en Jan Yunis, en Gaza

22/01/2024 Bombardeos israelíes en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza POLITICA Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

La Media Luna Roja Palestina ha denunciado este martes que Israel está atacando con artillería su sede en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, lo que ha provocado numerosos heridos entre los desplazados internos que se refugian en sus dependencias, si bien por el momento no ha aportado un balance exacto de víctimas. "La ocupación israelí apunta a la sede (...) con ataques de artillería en el cuarto piso, coincidiendo con intensos disparos de drones israelíes, resultando heridos entre los desplazados internos que buscaron seguridad en nuestras instalaciones. No somos un objetivo", ha señalado la organización humanitaria a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Horas antes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha mostrado "profundamente preocupado" por los "informes de continuos combates en las cercanías del hospital Al Amal, y la redada en el hospital Al Jeir", ambos en Yan Junis. "No sólo ponen en riesgo a los pacientes y a las personas que buscan seguridad dentro de estas instalaciones, sino que también impiden que las personas recién lesionadas fuera de los hospitales sean localizadas y reciban atención", ha declarado antes de subrayar que "esto debe terminar" y reiterar la necesidad de un "alto el fuego" inmediato. Estas declaraciones han tenido lugar un día después de que la Media Luna Roja Palestina denunciar que el Ejército israelí estaba "cercando" su centro de ambulancias en la ciudad, con carros de combate cerca del Hospital Al Amal, y recalcando que habían perdido "completamente el contacto con sus equipos en Jan Yunis como resultado de la invasión terrestre". Por otro lado, las telecomunicaciones y los servicios de Internet, que estaban volviendo de forma gradual a Gaza durante la jornada del viernes tras ocho días de apagón en el enclave , han vuelto a perderse. "Gaza vuelve a quedarse sin electricidad por décima vez desde el 7 de octubre debido a la agresión en curso y constante", reza un comunicado de la compañía palestina de telecomunicaciones, Paltel Group. La empresa señaló la semana pasada que sus equipos técnicos había trabajado "incansablemente", a pesar de las condiciones peligrosas, para reparar los "numerosos daños y averías" causados por los ataques israelíes. Asimismo, informó de la muerte de dos de sus trabajadores "durante una operación de reparación como resultado de un bombardeo directo", indicando que en total han fallecido 14 empleados en los últimos tres meses. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora más de 25.300 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman 360 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.