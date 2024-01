Jude Bellingham, Dani Carvajal y Ferran Torres lideran el once ideal de la jornada 21

23/01/2024 Once ideal de la jornada 21 de LaLiga EA Sports. DEPORTES EPDATA

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres, autor de un 'triplete' en de la victoria en el Villamarín; los atacantes del Girona FC Artem Dovbyk y Sávio Moreira, héroes en el triunfo de los de Michel en Montilivi ante el Sevilla; y los madridistas Dani Carvajal y Jude Bellingham, goleadores en la remontada de los merengues frente al Almería, lideran el once ideal de la jornada 21 de LaLiga EA Sports de Europa Press elaborado con las estadísticas de Driblab. El once completo está compuesto por Álvaro Valles (UD Las Palmas); Dani Carvajal (Real Madrid), Mika Mármol (UD Las Palmas), Gabriel Paulista (Valencia CF), Sergi Cardona (UD Las Palmas); Isco (Real Betis), Jude Bellingham (Real Madrid), Brais Méndez (Real Sociedad); Ferran Torres (FC Barcelona), Artem Dovbyk y Sávio Moreira (Girona FC). Álvaro Valles (UD Las Palmas) El guardameta de Las Palmas volvió a demostrar que es uno de los mejores porteros de la competición. Ante el Rayo Vallecano sumó su sexta portería a cero de la temporada en Liga, realizando tres paradas con las que evitó 1,1 goles esperados en contra. Sergi Cardona (UD Las Palmas) El lateral zurdo de los canarios fue uno de los más activos de los 'amarillos' ante el Rayo Vallecano con 74 acciones con balón. Además, completó 37 pases, realizó 2 centros al área y dio la asistencia a Javi Muñoz en el segundo gol de su equipo. En defensa, despejó 5 balones, interceptó un remate y completó dos recuperaciones. Mika Mármol (UD Las Palmas) El central español de Las Palmas sigue siendo una de las revelaciones de la temporada en LaLiga EA Sports 23-24. En Vallecas, fue el jefe de la defensa de los de García Pimienta imponiéndose en el 100% de los duelos aéreos que disputó, además de realizar de manera exitosa las 4 entradas que intentó. Con balón, completó el 89% de los pases intentados. Gabriel Paulista (Valencia CF) El central brasileño cuajó una gran actuación en la victoria del Valencia ante el Athletic Club. Paulista fue el jugador que más despejes realizó en el partido (7), imponiéndose en el 100% de los duelos que disputó e interceptando un remate. Además, completó el 88% de los 43 pases que intentó. Dani Carvajal (Real Madrid) El internacional español fue el héroe del Real Madrid en la remontada del equipo blanco ante el Almería con un gol en el descuento. Carvajal está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, y este domingo, además del gol, completó 43 pases y realizó 6 centros al área, recuperando cuatro balones en defensa. Isco (Real Betis) El malagueño cuajó un partidazo frente al FC Barcelona a pesar de la derrota. Fue el autor de los dos goles del Real Betis, además de rematar tres veces a portería, realizar 6 regates, 4 centros, 26 pases y generar una ocasión de gol. Jude Bellingham (Real Madrid) El '5' madridista participó en el tercer gol blanco dando la asistencia a Dani Carvajal y marcó el primero de penalti. Un gol con el que abre la lata en el año 2024, después de estar inmerso en su peor racha de partidos sin marcar desde que llegara al Real Madrid con cinco -todas las competiciones-. Además, el inglés realizó 11 acciones en área rival, remató dos veces a portería, rozando el 80% de efectividad en el pase. Brais Méndez (Real Sociedad) El centrocampista de la Real Sociedad anotó el gol de la victoria donostiarra ante su ex equipo, el RC Celta, con un gran disparo lejano. Además, realizó 63 acciones con balón, completó 29 pases, 2 centros y generó una gran ocasión de gol. En defensa, ganó 6 de los 10 duelos que disputó y realizó tres entradas. Ferran Torres (FC Barcelona) El 'tiburón' vivió en el Benito Villamarín su mejor partido como azulgrana con su primer 'hat-trick'. En total, realizó cinco remates, completando el 87% de los pases que intentó, generó dos ocasiones de gol, realizó dos centros e intentó dos regates. Artem Dovbyk (Girona FC) Artem Dovbyk está siendo, en su primera temporada en LaLiga, una de las grandes revelaciones del campeonato. El delantero, de 26 años, es la referencia ofensiva del Girona y este fin de semana volvió a demostrar que no ha perdido el olfato goleador con un 'hat-trick' ante el Sevilla. Tres tantos en seis minutos, solo superado en precocidad esta temporada por el de Luis Suárez (Almería) al Granada (cinco minutos). Sávio Moreira (Girona FC) El extremo brasileño del Girona se ha convertido esta fin de semana en el máximo asistente de la competición con 7 pases de gol, después de brindar dos goles a sus compañeros en la goleada de los catalanes ante el Sevilla (5-1). Además, fue el jugador del partido que más regates realizó (6), con 4 centros, tres ocasiones de gol y 16 de los 19 pases que intentó.