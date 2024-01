José Vicente de los Mozos (Ifema): "No queremos hacer solo una carrera, queremos crear una experiencia"

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, aseguró este martes que el recinto no "solo" quiere "hacer una carrera, sino que quieren crear una "experiencia" única, combinando "sostenibilidad", "Carrera y espectáculo", algo en lo que piensa que son "pioneros". "Cuando llegué a Ifema, vimos esa posibilidad de diversificación y pensé en esta idea, sabía que, si teníamos alguna oportunidad, teníamos que proponer algo diferente. Primero, sostenibilidad, es algo en lo que creemos que somos referentes; y segundo, combinar carrera y espectáculo, crear la experiencia de la Fórmula 1. Hasta ahora, nadie lo ha desarrollado, y nosotros queremos", afirmó De los Mozos a los medios tras la presentación del nuevo GP de Madrid. La capital española organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor competición del automovilismo vuelve a Madrid más de 40 años después, según se anunció en un evento celebrado en Ifema Madrid este martes, con la presencia del presidente y CEO de la F-1, Stefano Domenicali; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Desde Ifema destacaron que "Madrid es una ciudad de referencia a nivel mundial" y ahora "los madrileños van a poder ver el Gran Premio desde su ciudad" y vivir "lo que es Madrid". "'Formula One Management' ha visto que es una evolución hacia dónde quiere ir la Fórmula 1, en ese sentido hemos sido pioneros", celebró. "Es bueno para Madrid, para España, hemos puesto a Madrid en el panorama internacional de la Fórmula 1, y proponiendo algo diferente. Hay muchas ciudades que quieren entrar, nosotros lo hemos conseguido y eso es gracias al esfuerzo de mucha gente", agregó sobre el proceso para conseguir que la ciudad albergue la cita a partir de 2026 . No obstante, De los Mozos advirtió que ahora "empieza el 'partido'" y "hay que jugarlo, después de casi dos años de trabajo". "Hay que empezar a trabajar, y hay mucho por hacer. Hay que preparar a Ifema Madrid con el equipo. No es lo mismo estar en Segunda División que estar en Champions", comentó el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, que avanzó que "cada equipo" en la parrilla "tendrá su pabellón" en el paddock. "Hay que hablar con la Federación Internacional de Automovilismo, con la Federación Española de Automovilismo, lo tienen que validar, hay que trabajarlo, hay que retocarlo, hay que ver su 'feedback', tener las licencias. Y todo tiene que estar listo para 2026, vamos a seguir remando como hemos hecho estos dos años", dijo sobre el próximo paso para confirmar el trazado. Finalmente, De los Mozos no valoró la opción de que el circuito transcurriera por el centro de la capital, porque pensó "en lo mejor para Ifema y para Madrid". "Yo no quiero hacer solo una carrera, queremos hacer una experiencia. ¿Qué circuito en el mundo tiene 12 pabellones, 200.000 metros cuadrados? Estamos preparados, ya tenemos el prestigio", concluyó.