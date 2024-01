IBM y el Sevilla FC apuestan por una IA que entiende la jerga de los ojeadores y cambia la forma de fichar jugadores

22/01/2024 Scout Advisor POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA IBM

IBM y el Sevilla FC han presentado una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa, bautizada como Scout Advisor, capaz de entender la jerga de los ojeadores y analizar más de 200.000 informes para proporcionar al equipo técnico "una identificación y evaluación exhaustiva", basada en datos, de los posibles fichajes. Esta plataforma, que estará completamente operativa en la próxima temporada (2024 - 2025), pretende "transformar el proceso de reclutamiento de jugadores". Así lo han explicado los responsables del departamento de Datos del Sevilla FC y del equipo de Client Engineering de IBM durante una rueda de prensa celebrada en el estadio Sánchez Pizjuán, en Sevilla, donde se ha mostrado una demo de Scout Advisor y se ha hablado sobre los retos que planteaba este proyecto, que busca ir más allá de los datos cuantitativos, como la altura y el peso, la velocidad, el número de goles o los minutos jugados, para introducir en la ecuación datos cualitativos no estructurados, como el análisis textual incluido en sus los más de 200.000 informes de ojeadores de los que dispone el Sevilla FC. En este sentido, se han usado las capacidades de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y los modelos fundacionales de la plataforma watsonx de IBM para crear esta solución, que ayuda a mejorar la precisión y la eficacia en la identificación de jugadores. Utilizando las indicaciones lingüísticas de los ojeadores del Sevilla FC que describen las características clave de los jugadores buscados -en muchos casos, utilizando una jerga propia del fútbol y hasta del mismo club-, Scout Advisor genera listas curadas de candidatos basadas en los requisitos establecidos y resume el conjunto completo de informes de cada jugador. Así, la herramienta es capaz de crear una lista de candidatos en base a frases de lenguaje natural, como pueden ser las búsquedas de 'un delantero tanque' o de 'un portero con buena salida de balón'. Una vez creado este listado, organizado por afinidad a los requisitos que el director deportivo del club establece, se puede filtrar por calidad de los perfiles (A, A+, B, B+, etc), precio, edad y otros criterios cuantitativos, hasta reducir las opciones a los intereses del club y del momento competitivo en el que se encuentra la entidad. UNA APUESTA A LARGO PLAZO DEL SEVILLA FC El equipo de ojeadores del Sevilla FC, ya ampliamente reconocido por su enorme base de datos de evaluaciones cualitativas de jugadores, ha atraído la atención mundial por su exitoso historial de identificación de estrellas emergentes del fútbol. Además, el Sevilla FC es pionero en el desarrollo de sus propias aplicaciones de uso intensivo de información dirigidas a caracterizar a jugadores basándose en un amplio espectro de datos cuantitativos. Ahora, Scout Advisor ofrece al club una ventaja competitiva adicional, al combinar sus capacidades existentes con el uso de IA generativa para cerrar la brecha entre el 'scouting' basado en métricas y las observaciones humanas que no se pueden medir tan fácilmente en el terreno de juego. Este enfoque automatizado está diseñado para mejorar aún más su proceso de identificación de jugadores y ayudarles a tomar decisiones de reclutamiento más eficientes e informadas, tal y como reconoce Victor Orta, director deportivo del Sevilla FC: "Se trata de un avance descomunal en lo que respecta al trabajo interno del departamento". "Esto nos da una ventaja significativa en el proceso de reclutamiento de jugadores y nos permite encontrar a los mejores para nuestro equipo y seguir mejorando nuestro rendimiento sobre el campo de fútbol. Creemos que esta colaboración tendrá un impacto positivo no sólo para el Sevilla FC, sino para la industria del deporte en su conjunto. Con esta herramienta, el Sevilla FC también demuestra que la tecnología no es sólo un objetivo, sino un compañero íntimo en el viaje hacia el futuro de nuestra entidad; forma parte de nuestro ADN", ha añadido José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC. Por su parte, Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, está "encantado" de colaborar con el Sevilla FC en la transformación del proceso de contratación de jugadores gracias al poder de IA generativa. "Este proyecto demuestra nuestro pleno compromiso para seguir ayudando a nuestros clientes a desbloquear todo el potencial de sus datos. Esta colaboración con el Sevilla FC es un ejemplo claro de cómo watsonx ayuda a las empresas a acelerar en su adopción de la IA, escalar y ganar una ventaja competitiva en sus respectivas industrias", concluye el directivo. SUBIDOS A LA OLA DE LA IA GENERATIVA Dentro del Sevilla FC, el principal cerebro de este salto hacia el uso de la IA es Elías Zamora, Chief Data Officer del Sevilla FC, que dirige un equipo de expertos en datos conformado por diferentes perfiles de ingenieros y científicos (entre ellos un doctor en Ingeniería y otro en Matemáticas), que trabajan en exclusiva para el club sevillano, desarrollando herramientas que les ayuden a mejorar su eficacia y productividad en cualquier área de la institución. "El Sevilla FC es reconocido como un líder mundial en 'scouting' y junto a IBM busca subirse a la ola de la IA generativa para transformar estos procesos y continuar siendo un referente", explica Zamora, quien advierte de que, en cualquier caso, las máquinas no van a sustituir a ninguno de los profesionales en este proceso tan complejo como son los fichajes de jugadores: "La tecnología pone la información sobre la mesa, pero serán los analistas -los expertos del clubs- quienes tomen las decisiones finales". Al ser preguntado por los periodistas por si esto se va a traducir en mejores resultados para el Sevilla FC, este matemático de formación defiende que "cuanto mejor se detecte el talento mejor irá la organización en su conjunto", poniendo el símil de un departamento de Recursos Humanos capaz de identificar a los mejores profesionales. "Ahora contamos con currículums mucho más ricos, basados en descripciones más precisas y completas de los candidatos, y esta plataforma es clave para estructurar todos estos datos y dar una mayor precisión a las búsquedas de los perfiles que se requieren en cada momento", detalla. En esta carrera por lograr ventajas competitivas en el campo gracias a la tecnología, el Sevilla FC confirma con este movimiento su apuesta por el poder de la IA generativa de IBM watsonx, con el objetivo final de mejorar la precisión y la eficacia de su proceso de reclutamiento de jugadores. "Con los controles y la gobernanza adecuados, la IA sigue cambiando las reglas del juego para las empresas de muchos sectores que buscan modernizar sus operaciones. En este caso, mediante la generación de conocimiento fiables y explicables que promueven los objetivos de un club de fútbol competitivo al tiempo que transforman el trabajo de un ojeador de fútbol", sentencia Ana Paula de Assis, presidenta y directora general de IBM EMEA.