Guterres pide más puntos de paso hacia la Franja de Gaza para evitar cuellos de botella

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que son necesarios más puntos de paso hacia la Franja de Gaza para evitar cuellos de botella y más "requisitos operacionales" para la entrega de ayuda humanitaria en el enclave palestino. "El mecanismo de notificación humanitaria actual no ofrece confianza para las operaciones o para planificar una respuesta humanitaria. Ha habido toda una serie de incidentes graves que han mostrado cómo estos mecanismos tienen que mejorar", ha dicho. En este sentido, se ha referido al estado de las carreteras y a puestos fronterizos en los que no haya restricciones al paso. "Tenemos que estar equipados para hacer nuestro trabajo y esto también incluye equipos de telecomunicaciones para que los convoyes se puedan comunicar", ha indicado. En este sentido, ha asegurado que son necesarios vehículos blindados, así como elementos de protección y mayor capacidad logística. "Para poder trabajar necesitamos requisitos operacionales", ha reiterado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "Estamos viendo avances con la autorización de los permisos de entrada para algunas mercancías y las medidas para reducir los tiempos de cruce, pero sigue habiendo un proceso muy farragoso de verificación y también rechazos injustificados de elementos que se necesitan urgentemente", ha resaltado. Asimismo, ha indicado que de las 29 misiones humnanitarias hacia el norte de Wadi Gaza solamente siete pudieron llegar. "La mayoría de las misiones no recibieron autorización de parte de Israel", ha subrayado, agregando que es necesario que Israel debe ampliar los visados para los trabajadores humanitarios. Por otro lado, Guterres ha tildado la situación humanitaria de "horripilante" y ha detallado que 2,2 millones de palestinos hacen frente a unas "condiciones inhumanas" de supervivencia. Una cuarta parte de la población se enfrenta a "niveles catastróficos de inseguridad alimentaria". "Toda la población de Gaza está sufriendo la destrucción a una escala y a una velocidad que no se puede comparar con nada en la historia reciente. Nada puede justificar el castigo colectivo al que está sometido el pueblo palestino", ha argüido.