23/01/2024 Gisela, feliz a los 7 meses de embarazo.

Los últimos meses han sido una verdadera montaña rusa de emociones para Gisela. Tras 5 años de lucha, varios intentos fallidos, dos abortos y un proceso durísimo a todos los niveles, la triunfita lograba su sueño de quedarse embarazada a los 44 años tras someterse a una fecundación in vitro. Al mes y medio, cuando todavía no había hecho pública la gran noticia, la cantante sufría un desprendimiento del saco gestacional que le hizo estar postrada en una cama durante casi dos meses. Un embarazo de riesgo que la barcelona anunciaba feliz, aunque prudente, el pasado noviembre, reconociendo que no estaba disfrutando al máximo de este momento tan especial de su vida por miedo a que algo saliese mal. Un mes después, a principios de diciembre, Gisela era ingresada en un hospital durante cinco días por una piedra en el riñón. Un trance complicado porque, como ella misma contaba a sus seguidores en redes sociales, al estar embarazada no le podían medicar como a otros pacientes y los dolores eran insoportables y le hicieron temer lo peor. Por suerte todo quedó en un susto y, a punto de cumplir 7 meses de gestación y contando las semanas para verle la carita a su primer hijo, la cantante ha reaparecido tras su hospitalización en la gala en la que el diario 'El mundo deportivo' ha entregado sus premios anuales en Barcelona. "Tenemos días de todo, pero va adelante que es lo importante" ha confesado con una sonrisa tocándose con ternura su abultada barriguita, recpnociendo que aunque se está "cuidando mucho" y ha tenido que "hacer stop" en algunas cosas, está intentando compaginar su embarazo con sus compromisos profesionales: "Voy haciendo todo lo que puedo y me permite la salud. Estar en casa no es bueno" ha afirmado entre risas. Respecto a cómo se encuentra, Gisela confiesa que "aquel percance" -refiriéndose a la piedra en el riñón- "ha tenido unas secuelas" pero no puede quedarse porque "ya queda poco afortunadamente y lo vamos llevando". A su lado incondicionalmente su pareja, José Ángel Ortega, que como asegura está en todo momento pendiente de ella y no la deja sola en ningún momento. Juntos afrontan los dos meses que quedan para el nacimiento del bebé, cuyo nombre todavía no han decidido porque, como desvela emocionada, "queremos que sea sorpresa" y tampoco saben el sexo. "Como se hacía antes, de momento vamos aguantando. Estamos muy ilusionados y muy contentos, con muchas ganas que venga ya, de verle la carita" reconoce. Un momento muy especial en el que, como nos cuenta, ha recibido la felicitación de "casi todos" sus compañeros en 'Operación triufo', entre los que se encuentran nombres tan conocidos como David Bibal, Chenoa, Rosa López, David Bustamante o Nuria Fergó: "Tengo un grupo de amigos muy bonito y se alegran mucho y están pendientes de mi" desvela.