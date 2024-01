Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca siguen en contacto: "La apoya en todo"

17/01/2024 Federico de Dinamarca, ¿enamorado de Genoveva Casanova?: "En la corte danesa se sabía y preocupaba". Días después de confesar que está intentando "desconectar" de todo y que no habla con nadie de "absolutamente nada" -y menos de la proclamación de Federico de Dinamarca- Genoveva Casanova ha tomado una decisión drástica. Y dejando claro que necesita una desconexión total ha eliminado su cuenta de Instagram sin dar ningún tipo de explicación sobre esta desaparición radical que se produce casi tres meses después de sus imágenes con el ahora Rey danés. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Días después de confesar que está intentando "desconectar" de todo y que no habla con nadie de "absolutamente nada" -y menos de la proclamación de Federico de Dinamarca- Genoveva Casanova ha tomado una decisión drástica. Y dejando claro que necesita una desconexión total ha eliminado su cuenta de Instagram sin dar ningún tipo de explicación sobre esta desaparición radical que se produce casi tres meses después de sus imágenes con el ahora Rey danés. En todo este tiempo la mexicana se ha mantenido alejada de los focos y en silencio. Una actitud de lo más sorprendente que, sin embargo, contaría con el apoyo y el amparo del marido de Mary Donaldson, que a pesar de continuar con su vida y con sus obligaciones 'reales' al margen de su amistad con la ex de Cayetano Martínez de Irujo, estaría al tanto de todos sus movimientos. Y así lo han asegurado en 'Y ahora Sonsoles': "La propia Genoveva dijo que era su amigo. Los amigos hablan y hoy puedo pedir que Federico la apoya en todo lo que realiza. Es un apoyo para ella en todos los sentidos" han desvelado en el programa presentado por Sonsoles Ónega. Es decir, que el hijo de la Reina Margarita y Genoveva nunca han interrumpido el contacto y él es consciente y partícipe de las decisiones que ha tomado la socialité hasta ahora y que se resumirían en: Negar rotundamente su 'relación' y poner las informaciones que se dieron tras la publicación de su encuentro en Madrid en portada de 'Lecturas' el pasado noviembre en manos de sus abogados -dispuesta a demandar a todo aquel que insinuase que entre ambos existe algo más que una amistad-; alejarse de los focos y 'desaparecer' de la vida pública esperando que con el paso del tiempo la gente olvidaría este 'escándalo'; eliminar sus redes sociales para protegerse de los comentarios tras la coronación de Federico. "El silencio es lo único que puede favorecer a Genoveva y le puede convenir y proteger. Y la decisión es firme" han afirmado en 'YAS', dejando entrever que esta 'desaparición' de la mexicana estaría consensuada con el Rey danés que, a pesar de la distancia y sus nuevas obligaciones como soberano de su país, estaría 'protegiendo' a la ex de Cayetano Martínez de Irujo.