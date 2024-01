"Genoveva Casanova no pinta absolutamente nada en la vida real de Dinamarca". Habla una experta en monarquía

21/01/2024 Carmen Duerto. En el ojo del huracán desde que a principios de noviembre se publicaron sus imágenes con el Príncipe -ahora Rey- Federico de Dinamarca, cada uno de los movimientos de Genoveva Casanova se mira con lupa, buscando un doble significado relacionado con esta sorprendente 'relación' de amistad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

En el ojo del huracán desde que a principios de noviembre se publicaron sus imágenes con el Príncipe -ahora Rey- Federico de Dinamarca, cada uno de los movimientos de Genoveva Casanova se mira con lupa, buscando un doble significado relacionado con esta sorprendente 'relación' de amistad. 'Desaparecida' desde hace tres meses, la mexicana ha dejado claro que no está hablando absolutamente con nadie y, agobiada por la presión mediática que está 'sufriendo' desde que el pasado 14 de enero la Reina Margarita abdicó del trono y su hijo ascendió al trono, ha tomado una decisión radical. Eliminar sus redes sociales, 'blindándose' de todo lo que se está diciendo sobre ella y dejando claro que por el momento no entra en sus planes reaparecer y dar la cara públicamente. Carmen Duerto, periodista especializada en monarquía y casas reales, se pronuncia ahora sobre la Coronación de Federico de Dinamarca y en qué posición queda Genoveva tras ver la complicidad de la que el soberano y su mujer Mary Donaldson han hecho gala en sus últimas apariciones: "No hay ninguna tensión. Ellos son unos profesionales. Federico es el titular, el que ejerce de rey pues se llevan preparando toda la vida. Y aunque haya sido un poco díscolo, bueno, él sabía que esto tenía que llegar tarde o temprano, una vez que acepta y decide adelante. Y son unos profesionales, esto demuestra profesionalidad" apunta. "Genoveva tiene un papel a la sombra y creo que está todavía expectante viendo a ver cómo resuelve esta papeleta, pero yo creo que ni fu ni fa. En estos momentos no pinta absolutamente nada en la vida real de Dinamarca" añade, dejando claro que su presencia no preocupa en absoluto a la corte danesa. Por eso, la periodista no entiende que todavía no haya dado un paso al frente cuando han pasado 3 meses de sus imágenes con Federico tras la rocambolesca versión que dio en su día de que había ejercido de anfitriona después de que un amigo en común de ambos se contagiase de Covid. "Debería haber hablado ya antes y haber dado una explicación un poco más creíble que lo del COVID, el amigo, el tal, porque en fin, se le supone que al príncipe heredero de Dinamarca... Pues problema de dinero o de tarjeta de crédito no tenía para pagarse un hotel. Entonces, o su propio embajador prestarle apoyo. Vale que puede tener la casa llena, pero siempre un sofá para el heredero tienes en casa. Entonces, que fuera Genoveva, teniendo en cuenta que también Felipe de Borbón es amigo de Federico, que tampoco tuviera sitio en la Zarzuela para darle cobijo ante esta incidencia del COVID del amigo* pues no es muy creíble esa explicación. Pero bueno, si a ellos les sirve como explicación, pues a nosotros nos sirve para cuestionarla" sentencia. ?