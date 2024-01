Eva Hache se fija en Scorsese o Tarantino al dirigir 'Un mal día lo tiene cualquiera':"Quiero ser ortodoxa en el género"

30/09/2023 La actriz Eva Hache durante la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de San Sebastián, a 30 de septiembre de 2023, en San Sebastián (Guipúzcoa, País Vasco, España) SOCIEDAD Raúl Terrel - Europa Press

Eva Hache debuta el próximo viernes 26 de enero en la dirección de largometrajes con 'Un mal día lo tiene cualquiera', protagonizada por Ana Polvorosa, en la que ha intentado inspirarse en sus referentes: Martin Scorsese o Quentin Tarantino. "Tenía en mente a Scorsese y su 'Jo, ¡qué noche!', pero también he pensado mucho en Tarantino porque al final hay mucha acción en la película y mucha velocidad. Me interesaba ser ortodoxa en el género y mezclar mucho", ha admitido en una entrevista con Europa Press. La directora ha apuntado que su cultura cinematográfica es como "espectadora" y detalla que su película "tiene bastante" que ver con su humor. "Yo creo que hay drama, terror y comedia, pero al final me representa bastante", ha definido. 'Un mal día lo tiene cualquiera' está producida por Álex de la Iglesia y Carolina Bang y el guion está escrito por Jelen Morales. La cinta gira en torno a Sonia, interpretada por Ana Polvorosa, a la que le suceden situaciones "dramáticas" y que vivirá durante la cinta una "rotación emocional salvaje". "Álex de la Iglesia me ofreció el guion porque quería que yo lo dirigiese y pensé que si él estaba tan seguro, sería por algo", afirma Eva Hache, que reconoce que la dirección de película no entraba en sus planes y sí empezar dirigiendo obras teatrales, que es "menos embolado". Eva Hache destaca que ha sabido mantener la "calma" a la hora de dirigir y señala que le dio un "bajón" cuando terminó el rodaje. "He disfrutado mucho en la postproducción y usando todos esos juguetes que hay. En la dirección de actores y actrices he estado cómoda porque es lo que más conozco desde el otro lado. Y también después de haber hecho el casting, creo que ahí fui inteligente, y pensé en contratar gente inteligente que es efectiva y profesional", ha explicado. La directora ha elogiado el papel realizado por Ana Polvorosa, en quien pensó "rápida y automáticamente" para ser la protagonista de su primera cinta. "En cuanto empecé a pensar en quién podía encarnar a Sonia me vino Ana a la cabeza. No hablé con ninguna otra actriz", ha recordado y ensalza que la actriz le dijo que sí "muy rápidamente" y ha destacado la valentía de Polvorosa por "ponerse en manos de una directora completamente novata". Por su parte, Ana Polvorosa, que también ha atendido a Europa Press, ha afirmado que aceptó el proyecto porque tenía ganas de trabajar con Eva Hache y por la trama. "Me gustaba ese imprevisto que tiene ella sin buscarlo y como a raíz de una serie de situaciones que ocurren le desmontan las ideas que tiene en torno a la vida", ha explicado. Polvorosa también ha destacado que el ser el debut de Eva Hache en el cine y pensar en ella, eso le despertó interés por ser "algo diferente" y reivindica que hay que dar la oportunidad a directores noveles. "Conocía la trayectoria de Eva y me parecía una tía muy interesante. Nos reunimos un par de veces, vimos que encajábamos y nos compaginábamos en lo que queríamos contar y tiramos para adelante. Hemos estado muy bien", ha sentenciado la actriz.