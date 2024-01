El PP acusa al PSOE de "humillar" a la democracia tras su "nueva cesión" a Junts con los delitos de terrorismo

05/12/2023 (I-D) El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso de los Diputados acoge hoy la comparecencia de Albares sobre la situación en Gaza, Israel y Oriente Medio, en plena crisis diplomática con Israel, después de que el Gobierno israelí llamase a consultas a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, por las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la ofensiva en Gaza. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El Partido Popular ha acusado este miércoles al PSOE de "humillarse" a sí mismo y a la democracia tras su "nueva cesión" a Junts con los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Es más, ha destacado que los socialistas están aceptando ahora algo que "hace tan solo cuatro días" él mismo estableció como una "línea roja infranqueable". En concreto, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos ha acordado excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos", lo que permitiría amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por 'Tsunami Democrátic' que han sido investigados en la Audiencia Nacional. En declaraciones a los medios en el Congreso, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha afirmado que asisten "una vez más a una nueva cesión del Partido Socialista frente a Junts". A su entender, un Gobierno que "ampara terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna" como la española. Tras asegurar que la situación en España es "francamente dramática", Tellado ha recalcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se ha convertido en un auténtico problema". Por eso, ha exigido al PSOE que "suspenda" la tramitación de esta proposición de ley de amnistía, que ha tildado de "error histórico" para la democracia. "EL PSOE HA PERDIDO LA POCA DIGNIDAD QUE LE QUEDABA" El portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha resaltado que es "evidente que el Partido Socialista ha perdido la poca dignidad que le quedaba". "Y hay que decirle que ya está bien. Si algo sabemos en España lo que es, es el terrorismo, que hemos sufrido durante mucho tiempo", ha enfatizado. Tellado considera que "lo que está haciendo el PSOE es humillarse a sí mismo, pero humillar también a la democracia" española, algo a lo que "no tiene ningún derecho". "Nadie, absolutamente nadie, ha votado el PSOE para esto", ha proclamado. Tras asegurar que España "no merece un Gobierno que está dispuesto a indultar, a perdonar y a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder todo el tiempo posible", ha vuelto a solicitar al PSOE que "pare ya" la tramitación de la ley de amnistía por ser un "inmenso error democrático" para España. "Si no lo hace pensando en sí mismo, que lo haga pensando en la democracia española. No puede seguir esta humillación continua, esta humillación permanente", ha indicado, para destacar que Junts "marca el camino y el PSOE obedece". Según Tellado, en el PSOE no tiene "líneas rojas" porque ellos mismos "las pasan día a día". Así, ha subrayado que lo que hoy está aceptando fue "criticado por el propio Partido Socialista hace tan sólo cuatro días y establecido como una línea roja infranqueable". "140 AÑOS DE HISTORIA PARA ACABAR SOMETIÉNDOSE AL PRÓFUGO" En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha afirmado que "amnistiar delitos de terrorismo con sentencia firme era una línea roja para el PSOE hace una semana". "Hoy ya no hay línea roja para esta amnistía ilegal, injusta e inmoral", ha resaltado. Según la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo es el "pago" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por estar en Moncloa". "140 años de historia para acabar sometiéndose al prófugo", ha asegurado en un mensaje en la red social X, antiguo Twitter, que ha recogido Europa Press. Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que se mantiene el terrorismo "como un delito exceptuado" de la ley de amnistía "siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales". "Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos", ha abundado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EL PP RESPONDE A VOX SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LA LEY EN EL SENADO Después de que Vox haya pedido de nuevo al PP que paralice la ley de amnistía en el Senado, Tellado ha explicado que su partido va a tramitar esta norma cuando llegue a la Cámara Alta y utilizará "todos los resortes" a si alcance "para paralizar y suspender la tramitación de la ley". "Pero lo haremos desde la ley y sólo con la ley en la mano", ha manifestado el portavoz parlamentario de los 'populares', para insistir en que el Grupo Popular "no hará nada fuera de la ley".