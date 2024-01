El plan de deportaciones de Sunak sufre un revés en la Cámara de los Lores

10/01/2024 El primer ministro británico, Rishi Sunak POLITICA Europa Press/Contacto/Tejas Sandhu

La Cámara de los Lores ha rechazado este lunes el polémico proyecto de ley para deportar migrantes a Ruanda al aprobar una medida que busca retrasar un tratado que ya fue tumbado a mediados de noviembre por el Tribunal Supremo de Reino Unido al sembrar dudas sobre el trato que podían recibir los solicitantes de asilo. El organismo, la Cámara Alta de Reino Unido, se ha negado a ratificar el acuerdo con 214 votos a favor y 171 en contra al considerar un texto del Comité de Acuerdos Internacionales de los Lores (IAC) para que no dieran 'luz verde' al pacto hasta que los ministros demostraran que Ruanda es un lugar seguro. Este comité multipartidista señaló que las garantías prometidas en el acuerdo son "incompletas" y deben implementarse antes de que sea respaldado. El ex fiscal laborista Lord Goldsmith, que preside la IAC, identificó al menos diez cuestiones en las que se necesitan medidas "legales y prácticas adicionales significativas pra implementar las protecciones que establece el tratado". "No estamos diciendo que el tratado nunca deba ser ratificado, pero sí que el Parlamento debería tener la oportunidad de examinar el tratado y sus medidas de implementación en su totalidad antes de emitir un juicio sobre si Ruanda es segura", declaró Goldsmith, que presentó la moción de aplazamiento, según ha recogido el periódico británcio 'The Guardian'. La iniciativa data de la época de Boris Johnson en Downing Street, pero no se ha puesto en marcha tras una paralización 'in extremis' ordenada en junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y un rechazo ya en firme del Supremo británico a mediados de noviembre. El Gobierno conservador del primer ministro británico, Rishi Sunak, ha tratado de solventar los recelos legales firmando un nuevo tratado con Ruanda.