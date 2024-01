El Gobierno afirma que "no hay dudas sobre la titularidad" del Tesoro de Quimbaya, "parte de las colecciones del Estado"

11/10/2023 Una de las piezas del Tesoro de Quimbaya EUROPA ESPAÑA CULTURA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

El Gobierno ha afirmado que "no hay dudas sobre la titularidad o la legalidad de la obtención" del Tesoro de Quimabya, un conjunto de piezas conservado en el Museo de América que "forma parte de las colecciones del Estado español". En la respuesta a una pregunta de un grupo de diputados 'populares' recogida por Europa Press y adelantada por 'ABC', el Ejecutivo explica que este conjunto artístico pertenece a España desde el año 1893, en que fue donado a la reina María Cristina por el por entonces presidente del Gobierno de Colomobia, Carlos Holguín. "No hay dudas, por tanto, sobre su titularidad ni sobre la legalidad de su obtención", ha remarcado el Gobierno, que sin embargo resalta a su vez el "debate internacional abierto" existente en torno al arte colonial. "Hay un debate acerca de obras de arte del periodo colonial que se encuentran fuera de sus países de origen, debate que el Ministerio de Cultura seguirá muy de cerca", ha apuntado. En los Museos Estatales se encuentra el Tesoro de Quimbaya (Museo de América), que ha centrado el debate de devolución de arte colonial, encabezado por Sumar --la propia formación política del ministro de Cultura, Ernest Urtasun--. Así, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, junto al parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello, registraron el pasado mes de octubre una pregunta escrita dirigida al Gobierno en funciones para interesarse sobre si "ha valorado iniciar los trámites necesarios" para la restitución del Tesoro de los Quimbaya a la República de Colombia. En la iniciativa se recordaba que esta es la voluntad manifestada por el actual Gobierno colombiano, que se suma a las demandas y reivindicaciones de la sociedad colombiana para recuperar "su legado histórico y cultural". Este tesoro -que reúne 122 de las 400 piezas halladas hace 150 años- se encuentra en la actualidad expuesto en el Museo de América de Madrid. Su llegada a España se debió a un regalo privado del presidente de Colombia, Carlos Holguín (1888-1892) a la reina María Cristina, a finales del siglo XIX, en agradecimiento por haber intercedido en un conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. AUMENTO DE VISITANTES El Museo de América ha experimentado en los últimos años un crecimiento en el número de visitantes --en 2023 han alcanzado los 86.934--. Pese a que fuentes del ministerio de Cultura han señalado a Europa Press que en el número de visitantes "siempre influyen factores externos a la institución, como son una pandemia, el aumento del turismo o el interés social por un tema", no se atribuye ese incremento a la exposición mediática que ha tenido gracias al Tesoro de Quimbaya. "Es una consideración general", han reiterado respecto a la importancia de esta pieza en el aumento de visitantes. Aún así, estos datos no han alcanzado los obtenidos en 1999 en esta pinacoteca, año de récord. "Fue un año en el que hubo un intenso programa de exposiciones y ciclos de conferencias", han remarcado estas mismas fuentes.