Corte Suprema indaga al presidente del Senado colombiano por presunto vínculo paramilitar

Bogotá, 22 ene (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una indagación preliminar contra el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar Los Rastrojos, informó este lunes ese alto tribunal.

Para abrir la indagación la Corte tuvo en cuenta los testimonios de Juan Manuel Borré, alias 'Pistón', y de otro sujeto conocido con el alias de 'Brayan', ambos detenidos.

Según Borré, quien se desvinculó del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para luego llegar a la banda Los Rastrojos Costeños, de Barranquilla, hubo una relación de colaboración por parte de Name con esa banda que es dirigida por Ober Ricardo Martínez, alias 'Negro Ober', sindicado de múltiples casos de extorsión y asesinato en la costa atlántica colombiana.

'Pistón' afirmó además que la familia Name ordenó el asesinato de un exconcejal y que compraron votos en varias ocasiones para las elecciones regionales.

La indagación previa se abrió a finales de 2023 y se encuentra en el despacho del magistrado Héctor Alarcón.

Ahora se investigará quiénes son los miembros de la supuesta banda y su posible relación con el senador, así como la identidad del concejal asesinado y cómo fue la campaña electoral de Name.

En un comunicado publicado hoy, Name afirma que se enteró "por versiones periodísticas" de la indagación relacionada "con una declaración de un tercero realizada hace una década" y señala en que sus 45 años de vida pública todas sus acciones "se han apegado a los más altos principios institucionales y éticos".

"Esta situación me plantea la oportunidad de responder a los infundios de quienes han pretendido enlodar mi nombre, para aclarar que en ninguno de los procesos electorales en los que he sometido mi nombre a consideración de la democracia he acudido a ninguna práctica irregular", agregó.

Name Vásquez, que es presidente del Senado desde julio del año pasado, fue elegido senador de la República por el Partido Verde y reelegido por cuatro periodos consecutivos desde 2010. Su periodo actual termina en 2026. EFE

