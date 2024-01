Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos y Martin Scorsese disputarán el Óscar a mejor director

Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- Los cineastas Christopher Nolan ('Oppenheimer'), Yorgos Lanthimos ('Poor Things' o 'Pobres criaturas', en español) y Martin Scorsese ('Killers of the Flower Moon' o 'Los Asesinos de la Luna') se disputarán el Óscar en la categoría de mejor director, anunció este martes la Academia de Hollywood.

La 96 edición de los Óscar, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, tendrá también a Justine Triet ('Anatomy of a Fall' o 'Anatomía de una caída') y a Jonathan Glazer ('The Zone of Interest' o 'La zona de interés') como finalistas en el apartado a mejor director.

Sorpresivamente no fue considerado el trabajo de Alexander Payne con 'The Holdovers' ('Los que se quedan') o el de Greta Gerwig por 'Barbie'.

Nolan, reciente ganador del Globo de Oro no cuenta con ningún Óscar en su palmarés pero había sido nominado hasta en cinco ocasiones por la Academia de EE.UU anteriormente. Una de ellas, como mejor director en 2018 gracias a 'Dunkirk' ('Dunkerque'), que también le granjearía la candidatura a mejor película.

Hasta hoy, Scorsese contaba con catorce nominaciones de la mano de una decena de películas, pero solo un triunfo, que le llegó como mejor director por 'The Departed' ('Los Infiltrados') en 2007.

Por su parte, Lanthimos registraba cuatro nominaciones en otras ediciones de los Óscar: mejor película extranjera con 'Dogtooth' ('Colmillos') en 2010; mejor guion original por 'The Lobster' ('Langosta') en 2017; y a mejor película y director gracias a 'The Favourite' ('La Favorita') dos años después.

Glazer, detrás de filmes como 'Sexy Beast' (2000), 'Birth' (2004) o 'Under the Skin' (2013), se estrenará en unos premios de la Academia de Hollywood, así como la francesa Justin Triet, quien consiguió el galardón a mejor cortometraje en la Berlinale de 2013 por 'Two Ships'. EFE

gac/bpm

(vídeo)