Cancún será la sede del I Congreso Iberoamericano de Turismo Sostenible, Justo e Inclusivo

23/01/2024 Cancún, sede del I Congreso Iberoamericano de Turismo Sostenible, Justo e Inclusivo. Autoridades de Cancún y de Quintana Roo han anunciado que el I Congreso Iberoamericano de Turismo Inclusivo, Justo y Sostenible se celebrará del 19 al 22 de marzo en Cancún y será impulsado por las organizaciones empresariales miembros del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y de la Federación Iberoamericana de Jóvenes EmpresariosFIJE, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT). SOCIEDAD CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS

En el acto de presentación que ha tenido lugar este martes, han participado la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; la presidenta municipal de Cancún, Ana María Peralta; el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto; el secretario de Turismo de Cancún, Juan Pablo Zulueta; el director general del Consejo de Promoción Turística de este Estado, Andrés Martínez Reynoso; el coordinador de la OMT, Peter Janech; el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; el secretario general de FIJE, Antonio Magraner, y la directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte en CEOE y secretaria del Consejo de Turismo, Inmaculada de Benito. Cancún, que se ha presentado como uno de los destinos turísticos más importantes de convenciones, albergará esta nueva cita empresarial en la que participarán representantes de los países de la región. El objetivo del evento será analizar, durante dos días, las mejores vías para impulsar el turismo sostenible, justo e inclusivo, basado y centrado en la prosperidad compartida y el cuidado del entorno. Este Congreso se ha exhibido como una plataforma única donde líderes de la industria, empresarios, académicos y representantes gubernamentales podrán debatir y compartir experiencias sobre las mejores prácticas para fomentar este modelo de turismo, todavía desconocido para muchos en Iberoamérica. Asimismo, los líderes y empresarios explorarán estrategias para integrar de manera inclusiva a las comunidades locales, promoviendo el respeto a su cultura y preservando sus recursos naturales, según ha asegurado el Consejo de empresarios Iberoamericanos en un comunicado. "El I Congreso Iberoamericano de Turismo Sostenible, Inclusivo y Justo será un evento trascendental, un encuentro pionero que representa un esfuerzo conjunto entre diversas entidades comprometidas con el desarrollo sostenible y la equidad en la industria del turismo", han subrayado la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y la presidenta municipal de Cancún, Ana María Peralta. Asimismo, han asegurado que están trabajando "con instituciones de renombre, como CEIB y FIJE", que comparten su visión de un "turismo que no solo sea económicamente rentable, sino también social y medioambientalmente responsable", han afirmado. El programa del Congreso presentado incluye conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres especializados y oportunidades de networking, todo ello diseñado para impulsar un diálogo enriquecedor y promover colaboraciones que contribuyan al avance del turismo responsable en la región. NUEVA LÍNEA DE TRABAJO EN LA HOJA DE RUTA PARA IBEROAMÉRICA En el evento de presentación, el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, ha destacado que desde el espacio empresarial iberoamericano pretenden que "la nueva línea de trabajo sea parte importante y fundamental de la hoja de ruta y, sobre todo, seña de identidad de la región". Asimismo, Casado espera que esta iniciativa sea "todo un éxito" y ha destacado que les permitirá "avanzar y buscar soluciones en una de las actividades que más aporta y más impacto tiene en la sociedad". Por otra parte, el secretario de Turismo de Cancún, Juan Pablo Zulueta, ha mostrado su satisfacción al ver cómo se ha consolidado "como una realidad lo que comenzó en el marco de FITUR con un mero proyecto el año", ha explicado. Para el secretario, "refleja el compromiso y trabajo conjunto de las distintas instituciones de la región, por forjar alianzas y alcanzar acuerdos, para que se celebre el próximo mes de marzo este congreso en Cancún". A su vez, el secretario general de FIJE, Antonio Magraner, ha hecho hincapié en que se ha abierto una línea más para "seguir trabajando estrechamente con los empresarios de la región en beneficio de la comunidad y mirando hacia un futuro más próspero e inclusivo para todos", ha manifestado. "Cancún es además el lugar idóneo para celebrar este primer congreso, al ser una de las ciudades más turísticas y que ha sabido adaptarse perfectamente a los nuevos tiempos, haciendo gala de un nuevo modelo de turismo justo, inclusivo y sostenible en toda la región", ha sentenciado Magraner. Por su parte, la OMT, representada por su coordinador, Peter Janech, ha manifestado que "el turismo indudablemente aporta progreso". Desde la organización han destacado que "es un sector prioritario y es motor en la economía mundial, que ayuda a tender puentes y a conectar culturas". La institución ha considerado "esencial promover actividades económicas que sean viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, y promuevan oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas", ha afirmado. La secretaria del Consejo de Turismo de CEOE, Inma de Benito, ha introducido dos nuevos conceptos clave a la hora de hablar de turismo: 'sostenibilidad resiliente" y 'resiliencia sostenible'. En concreto, ha demandado que "hay que desarrollar esta actividad desde España hacia la región iberoamericana y desde la región hacia España". Inma de Benito ha incidido en la importancia de la viabilidad social, medioambiental y económica. "Hay que ser rentable y resiliente para alcanzar estas metas", ha asegurado. Por último, la representante de CEOE ha sugerido algunas líneas significativas de debate para el próximo Congreso en Cancún, como las nuevas tendencias en la gestión del turismo, el tipo de gobernanza, el marco normativo institucional, o la PRS: Planificación de Resiliencia y Sostenibilidad, entre otras muchas cuestiones. EL TURISMO, EN LÍNEA CON LA SOSTENIBILIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN La gobernadora de Quintana Roo ha informado de que 595 millones de turistas cruzaron las fronteras de Quintana Roo en el año 1995, y hoy esta cifra asciende casi a 1.200 millones. Desde su Ejecutivo prevén, en 2030, 1.800 millones de turistas internacionales. Además, ha asegurado que el turismo crea 1 de cada 11 empleos, que supone el 10% del PIB de la región y que en tiempos de crisis, ha sido el único en crear empleos. La gobernadora ha demandado que los impactos económicos que genera el turismo estén en línea con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades locales. Ha abogado, entonces, por "lograr el crecimiento de la región con una prosperidad compartida para todos. Ha destacado que "el turismo debe percibirse como parte de la solución del cambio climático y no como un problema" y que es "necesario el compromiso de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad en general para crear cadenas productivas en torno al turismo que ayuden ante todo a las comunidades". Por último, la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, ha destacado que en Cancún y en Quintana Roo "se está reinventando el turismo" y ha aprovechado para asegurar que se está haciendo lo correcto "con una nueva visión: inclusiva e incluyente, en la que cabemos todas y todos, un turismo que significa fuentes de empleo, prosperidad compartida para toda la cadena productiva; que pone en el centro los derechos de todas las personas, integrando a las comunidades locales, promoviendo el respeto a su cultura y preservando el medio ambiente". "El turismo no solo es la gente que va a visitarlo, sino también la gente que reside en el destino turístico; por eso hay que definir mejores en este ámbito", ha sentenciado la presidenta.