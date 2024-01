09/06/2023 Túnez.- Bruselas defiende que la salida de migrantes desde Túnez cae un 80% desde la firma del pacto migratorio. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha defendido este martes que las salidas de migrantes desde Túnez han caído un 80% con el pacto migratorio firmado en julio, asegurando que está sirviendo para combatir a los traficantes y evitar que los migrantes ponen sus vidas en riesgo para llegar a Europa. POLITICA Europa Press/Contacto/Hasan Mrad

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha defendido este martes que las salidas de migrantes desde Túnez han caído un 80% con el pacto migratorio firmado en julio, asegurando que está sirviendo para combatir a los traficantes y evitar que los migrantes ponen sus vidas en riesgo para llegar a Europa. En una intervención en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo centrada en el acuerdo alcanzado por Túnez, Johansson ha subrayado que el acuerdo migratorio ha servido para combatir las mafias, frenar el número de personas que salen de Túnez y empezar a poner en pie un sistema de asilo en el país norteafricano. "Desde octubre han caído significativamente las salidas, entre el 80% y el 90% en comparación con principios de año", ha argumentado. La comisaria sueca ha recalcado que hay una "clara indicación" de que las autoridades tunecinas han reforzado la lucha contra las mafias y mientras se registraban hasta 16.000 salidas, ahora se producen menos de 2.000. "Hay una línea a la baja y cuando hay un refuerzo por parte de Túnez vemos resultados claros", ha dicho. Frente a las críticas por el pacto que supone dar apoyo al régimen de Kais Saied, criticado por el trato que da a los migrantes en Túnez, la responsable comunitaria ha rechazado que la UE esté "patrocinando" la deportación y el maltrato de migrantes que denuncian las organizaciones humanitarias. "Es totalmente falso, financiamos lo contrario, el apoyo y el refugio para migrantes y la posibilidad de registrarse como refugiados", ha respondido a los eurodiputados. Con este acuerdo, las autoridades tunecinas frenan la llegada de migrantes a Europa a cambio de fondos europeos en distintas materias, incluyendo 250 millones de euros ya en 2023 para reforzar el control migratorio. Respecto a si este acuerdo sirve de ejemplo para futuros pactos con terceros países, en un momento en el que la UE negocia un acuerdo con Egipto, Johansson ha asegurado que es una plantilla tanto en cuanto la migración debe percibirse en un contexto más amplio y no tratarla como "algo tóxico". "La migración es algo normal y debe formar parte de los acuerdos con nuestros socios", ha destacado. CRITICAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL Antes, el representante de Amnistía Internacional, Hussein Baoumi, ha denunciado que en Túnez se siguen cometiendo violaciones contra los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, pese al acuerdo alcanzado entre Bruselas y Túnez. Según ha avisado, este acuerdo firmado el verano pasado no ha logrado tampoco limitar el número de llegadas de migrantes a Europa. "Si queremos reducir la llegada de migrantes a Europa, la externalización no es la vía", ha señalado, llamando a actuar en las causas detrás de que las personas huyan de sus países de origen. "Cuando se ponen limites a que las personas busquen una vida mejor este es el resultado, gobiernos que instrumentalizan el sufrimiento de los migrantes para extraer cosas a la UE y a la vez gobiernos europeos instrumentalizan el odio a los migrantes", ha asegurado en referencia a la actitud de Saied.