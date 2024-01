Boluarte declarará en la investigación por la agresión que sufrió en Ayacucho

09/06/2023 June 9, 2023, LIMA, PERU: Lima 9 de junio del 2023..Presidente de la República, Dina Boluarte, junto a los ministros, presentan III informe de avance de gestión a los seis meses de gobierno..Fotos Britanie Arroyo Dueñaz POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

La Fiscalía peruana ha programado para el próximo 31 de enero la declaración de la presidenta Dina Boluarte por la investigación sobre la agresión que sufrió hace unos días en una visita a Ayacucho, principal escenario de la represión policial del año pasado durante las protestas en su contra. Boluarte el mismo día pero horas antes que una de las investigadas por estos hechos, Ruth Bárcena, a quien se acusa de un delito contra la autoridad por el tirón de pelo que sufrió la presidenta en su visita el sábado a esta ciudad, ha informado el diario 'La República'. La otra señalada es Hilaria Gutiérrez. Las dos han rechazado los cargos. Bárcena, cuyo marido murió de un disparo en las protestas contra Boluarte de diciembre de 2022, ha enviado un escrito a la Fiscalía en el que reconoce que increpó a la presidenta y que la agarró de la blusa, pero niega que la lastimara. "Yo gritaba detrás de los policías pidiendo justicia porque mi esposo fue asesinado, fue masacrado ese día. No me escuchaba. ¿De qué manera logré que me escuchara? Agarrándola de la blusa y le dije, 'señora Dina, escúcheme, por causa de usted murió mi esposo. Aquí estoy pidiendo justicia por mi esposo'", ha declarado. Por su parte, Gutiérrez es la mujer que es identificada en los vídeos como la mujer que se ve en varios vídeos tirando del pelo de la presidenta peruana. Ella es la madre de un joven de 15 años que murió supuestamente por la represión policial de aquel día cuando se dirigía a trabajar al cementerio de Ayacucho. Al igual que Bárcena, también ha presentado en las últimas horas un escrito similar ante la Fiscalía. Si bien por ahora no hay ninguna investigación abierta contra ella, pese a ser identificada como la supuesta agresora.