Boluarte considera que agresión que sufrió debería quedar en un incidente, dice ministro

Lima, 23 ene (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, considera que la agresión que sufrió el sábado pasado en la región de Ayacucho "no debería pasar de un incidente", afirmó este martes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

"La señora presidenta estima que esto no debería pasar de un incidente", declaró Arana en la emisora Radio Exitosa, al referirse a la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad.

El ministro sostuvo que la gobernante "como persona, comprende la preocupación de la señora (Ruth) Bárcena y de todos los deudos" de los fallecidos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en Perú.

Bárcena, quien es presidenta la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, es señalada por medios locales como una de las dos mujeres que agredieron a Boluarte mientras participaba en una actividad pública en el distrito ayacuchano de Chiara.

Arana aclaró, sin embargo, que, "por tratarse de una mandataria y donde la Fiscalía actúa de oficio, tendría que hacerse todas las investigaciones" del caso, pero consideró que este tema no debe ser "politizado".

También dijo el Ministerio del Interior ya inició una "investigación y los relevos pertinentes" de los encargados de la seguridad de la gobernante, que será reforzada.

Las imágenes difundidas el sábado por medios locales mostraron que, a pesar de la gran cantidad de agentes de seguridad y miembros de la PNP que acompañaban a Boluarte, dos mujeres llegaron hasta ella y la zarandearon durante unos segundos, hasta que intervinieron los encargados de proteger a la mandataria.

Medios locales señalaron que Bárcena ya se presentó este lunes a declarar ante la Fiscalía y aseguró que no agredió físicamente a la gobernante.

"No la he agredido, yo gritaba pidiendo justicia por mi esposo. Yo en ningún momento le he hecho moretones (a la presidenta), como me hicieron a mí así, al ponerme los grilletes", señaló en declaraciones reproducidas este martes por la emisora RPP.

La mujer dijo que va "a colaborar en todo" lo que solicite la Fiscalía, tras lo cual afirmó que la gobernante llegó a Ayacucho a "faltar el respeto" a los deudos de las diez personas que murieron durante las movilizaciones en esa región.

Otra mujer sindicada como presunta agresora de Boluarte, identificada como Ilaria Ayme, declaró que no recuerda si tiró del cabello a la gobernante en medio del tumulto y que solo intervino al ver que Bárcena increpó a Boluarte.

Medios locales informaron que, como parte de la investigación, el fiscal a cargo del caso, Brechman Múñoz, tomará las declaraciones de Boluarte, de forma virtual, el próximo 31 de enero.

Tras la agresión que sufrió el sábado, la presidenta destituyó este lunes al teniente general Jorge Angulo de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP) por "negligencias muy graves" en el control de la institución.

En otra resolución publicada de inmediato, el Gobierno nombró como nuevo director de la PNP al teniente general Víctor Zanabria, quien fue jefe de la Región Policial de Lima. EFE

