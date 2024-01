Ayuso garantiza que trabajarán para hacer de Madrid "la casa de la Fórmula 1": "Va a redundar en España entera"

23/01/2024 La presidenta de la Comunidad de Madrid, junto al presidente y CEO de la F-1, Stefano Domenicali, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su llegada a Ifema DEPORTES COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado que trabajarán para hacer de la región "la casa de la Fórmula 1", al anunciarse la llegada en 2026 de un Gran Premio a la autonomía, y ha subrayado que sus beneficios van a "redundar en España entera". En su intervención en la presentación del mismo, en el evento celebrado en Ifema Madrid, la dirigente madrileña ha remarcado que este es "un gran día" porque aunque la tarea "no ha sido fácil" pueden por fin confirmar que la Fórmula 1 vuelve a Madrid tras cuatro décadas. Ayuso ha hecho hincapié que muchas personas están "de enhorabuena" porque la Fórmula 1 será "una gran oportunidad para sus negocios, para el turismo y el empleo de todos, los comercios y la imagen" de la región, "cada vez más de moda en el mundo entero". Sus beneficios se verán, según la presidenta, van a redundar "En España entera" por la relación "tan estrecha" de Madrid con el resto de autonomías. Tras recordar que la Fórmula 1 tiene una audiencia global de 1.550 millones de personas, que a sus carreras asisten 400.000 espectadores durante los tres días en los que se celebran y que la siguen casi 50 millones de personas por redes, Ayuso ha subrayado que se trata "de uno de los eventos con más repercusión mediática del mundo". Así, Ayuso ha sacado pecho de que la Comunidad de Madrid "entra en el prestigioso club de los 23: las 23 ciudades que tienen la fortuna y la responsabilidad de recibir y organizar" este evento. Según las cifras expuestas por la presidenta, el GP "va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año, y generará 10.000 puesto de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuevas cadenas de restauración, hoteles y una cantidad enorme de planes de ocio, cultura, compras y espectáculos". CAPACIDAD "DESCOMUNAL" PARA ORGANIZAR EVENTOS La jefa del Ejecutivo madrileña ha augurado que Madrid demostrará "la descomunal capacidad que tiene de organizar grandes eventos y ofrecer a la vez, uno de los patrimonios culturales y gastronómicos más importantes y una vida social única". "Somos una región viva las 24 horas del día, con libertad de horarios comerciales, con la mejor vida nocturna del mundo, donde artistas, estudiantes y deportistas vienen a mezclarse, a crear tendencias y hacer magia a través de su talento", ha defendido. Además, ha subrayado que Madrid es "la capital europea que mejor va a conectar el Gran Premio de Fórmula 1: a escasos minutos en Metro, se puede llegar por diferentes líneas de autobús, servicio de taxi, se encuentra junto a un aeropuerto, un hospital público, zonas verdes e instalaciones deportivas de renombre". Todo ello hará que se cause el mínimo "inconveniente" para el día a día de los madrileños al no celebrarse en mitad de la ciudad. "El Gran Premio de España nace con la ambición de convertirse en la gran referencia del circuito internacional. Ser, sencillamente, el mejor, porque somos así lo de Madrid. Va a combinar deporte y espectáculo como nadie es capaz de hacer debido al patrimonio cultural, gastronómico o social que tiene Madrid", ha trasladado. En este punto, ha asegurado que las administraciones se van "a volcar para que Madrid sea la casa de la Fórmula 1 y que todos los españoles se sientan muy orgullosos de su capital", porque en la región son "por encima de todos españoles", así como que la ciudad y la región "estarán a la altura" y trabajarán "sin descanso para que el Gran Premio de España sea en el favorito". "Lo vamos a aprovechar a lo grande", ha concluido.