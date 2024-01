Anita Matamoros rompe con Nacho Santandreu tras dos años de relación

22/01/2024 Anita Matamoros. Las últimas semanas no han sido fáciles para Anita Matamoros. Hace apenas una semana fallecía su perro Ringo -que llevaba con ella 16 años- tras sufrir una fatal caída desde un tercer piso por la que se rompió todas las costillas y que desgraciadamente no fue capaz de superar- y ahora, tras la muerte de su fiel compañero, ha salido a la luz su ruptura con Nacho Santandreu. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Las últimas semanas no han sido fáciles para Anita Matamoros. Hace apenas una semana fallecía su perro Ringo -que llevaba con ella 16 años- tras sufrir una fatal caída desde un tercer piso por la que se rompió todas las costillas y que desgraciadamente no fue capaz de superar- y ahora, tras la muerte de su fiel compañero, ha salido a la luz su ruptura con Nacho Santandreu. Fue en verano de 2021 cuando la hija de Kiko Matamoros y Makoke comenzó una discreta relación con el empresario, 16 años mayor que ella. Más de dos años en los que consiguieron mantener su historia de amor alejada de los focos y en los que incluso llegaron a convivir, aunque tal y como ha revelado 'Socialité' hace tres meses decidieron emprender caminos separados. Una ruptura que el entorno de Ana asegura que habría sido de mutuo acuerdo y que la influencer define como un "distanciamiento", asegurando que entre ambos hay amor y respeto, lo que deja entrever que no cerraría la puerta a una posible reconciliación. Siempre discreta con lo que a su relación con Nacho se refiere -ya que él es un empresario anónimo- la instagrammer todavía no se ha pronunciado sobre una ruptura que, por lo que parece, podría no ser definitiva.