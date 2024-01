Ana María Aldón, su 'sospechoso' tonteo con Efrén Reyero en 'GH Dúo': "¿Cuánto me quieres?"

14/11/2023 Ana María Aldón y Efrén Reyero han tenido muy buen 'feeling' EUROPA SOCIEDAD ESPAÑA TELECINCO.ES

Ana María Aldón se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de 'GH Dúo'. La exmujer de José Ortega Cano parece haberse olvidado de que hay varias cámaras pendientes de cada uno de sus movimientos las 24 horas del día y nos está regalando momentazos, como su comentadísimo acercamiento a Efrén Reyero. A pesar de que está muy enamorada de su novio Eladio y será este mismo año cuando pase por el altar con el empresario -con el que mantiene una relación desde mayo de 2022- la gaditana está protagonizando un tonteo con el extronista de 'Mujeres, hombres y viceversa' que está dando mucho que hablar. "¿Cuánto me quieres?", le preguntaba Ana María a Efrén hace unos días, a lo que él no dudaba en confesarle que si se iba de la casa -ya que era uno de los nominados, aunque el expulsado por la audiencia fue Luca Onestini- "a la que voy a echar de menos de verdad" sería a ella. Una declaración de intensiones que la tertuliana de 'Fiesta' no acababa de creerse. "Yo no desconfío... pero igual no me echas tanto de menos como yo..." respondía ella antes de hacer una sorprendente revelación: "Es que no te quiero mirar a los ojos Efrén porque me recuerdas mucho a Eladio" exclamaba coqueta antes de fundirse en un abrazo de lo más cómplice. Un 'roneo' que no terminaba aquí, ya que ambos acudían juntos al confesionario y mientras Efrén destacaba que Ana María es con la persona con la que más ha convivido en el reality y las cosas que le dice se las dice "de corazón", ella no ha dudado en quedarse con el físico de su compañero: "Tiene unos músculos. Está... todo fibra, y va con un pantalón roto para que se le vea el muslo" ha comentado. ¿Son Ana María y Efren simplemente amigos, hay atracción y feeling de verdad, o una 'carpeta' para tener protagonismo durante 'GH Dúo' y librarse de la expulsión haciendo creer a la audiencia que entre ellos puede surgir algo? Tendremos que esperar a que avance más el programa, pero la sombre del 'montaje' sobrevuela esta sorprendente e inesperada amistad entre la ex de Ortega Cano y el ex de Marta López.