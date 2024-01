Albares pone a Líbano como "referente de convivencia pacífica entre religiones" y le traslada su respaldo

10/01/2024 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura la VIII Conferencia de Embajadores, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El principal objetivo del encuentro es analizar y debatir las prioridades y líneas principales de la política exterior en los próximos años en el arranque de esta XV legislatura, así como "las lecciones aprendidas y los resultados de la Presidencia del Consejo de la UE" que se cerró el pasado 31 de diciembre. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha puesto a Líbano como "referente de convivencia pacífica entre religiones" en el contexto de conflicto que registra actualmente Oriente Próximo y ha recalcado que España mantendrá su respaldo al país, tanto militar como en materia de cooperación al desarrollo. En rueda de prensa en Beirut tras reunirse con el primer ministro libanés, Nayib Mikati, Albares ha reconocido que la situación en Líbano "es muy preocupante", ya que desde el 7 de octubre, cuando se produjo el ataque de Hamás contra Israel y el inicio de la ofensiva militar en Gaza, se han producido enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido milicia chií libanés Hezbolá en la frontera entre los dos países. "España quiere colaborar para poner un bloque de contención a la espiral de violencia que se vive en la región" y para ello "Líbano es uno de nuestros socios para la paz", ha dicho Albares, destacando que es "un país democrático que puede y debe ser un referente de convivencia pacífica entre religiones". Así las cosas, ha dejado claro que "la supervivencia y la prosperidad de Líbano son claves para la estabilidad en esta región" y del Mediterráneo en general, por eso España ha estado a su lado y lo seguirá estando. En este sentido, ha dejado claro que el compromiso con la Misión de la ONU en Líbano (FINUL), en la que están desplegados más de soldados españoles y que comanda el general Arolfo Lázaro, "se va a mantener". Los militares españoles "contribuyen día a día a evitar una escalada regional que tenemos que evitar a toda costa", ha destacado. Asimismo, Albares ha asegurado que España seguirá respaldando a Líbano ante las necesidades humanitarias en el país como resultado de la crisis regional. En este sentido, el ministro tiene previsto visitar mañana proyectos de la Cooperación Española en el país, que será incluido como prioritario en el nuevo Plan Director de la Cooperación 2024. CONFÍA EN VIAJAR PRONTO A ISRAEL Albares ha justificado que su primera gira a Oriente Próximo no incluya precisamente ni Israel ni Palestina explicando que sus homólogos no estaban en sus respectivas capitales y en que se ha apostado por visitar los dos países en los que España tiene actualmente desplegadas tropas "para trasladar un mensaje de apoyo" tanto a Líbano como a Irak, donde viajará a continuación. "No tengo ningún problema en viajar a Israel, lo haré sin duda alguna en cuanto que las agendas concuerden", ha asegurado, descartando así que persista algún problema con este país después de la crisis diplomática suscitada por unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevó a la retirada de su embajadora en Madrid, quien ya está de regreso. "Mi intención es poder visitar Israel y también Palestina" a la vez, ha añadido, asegurando que "este es el primero de muchos viajes" que realizará a la región, "porque uno de los objetivos de la diplomacia y de la política exterior española es mantener la estabilidad" en Oriente Próximo, ha puntualizado. PIDE UN ALTO EL FUEGO Y LA LIBERACIÓN DE REHENES Así las cosas, Albares ha aprovechado para reclamar de nuevo "un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza", "el acceso de la ayuda humanitaria inmediata" a la Franja y "la entrega de los fondos fiscales por parte de Israel a la Autoridad Nacional Palestina", así como la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y otros grupos armados palestinos. "El sufrimiento de la población civil en Gaza nos es insoportable", ha dicho el ministro. "No podemos permitirnos seguir viendo más muertes de mujeres, de niñas, de niños, de civiles inocentes palestinos. No podemos seguir soportando el sufrimiento de las familias de los rehenes que deben de ser liberados inmediatamente", ha añadido. Igualmente, ha reiterado la necesidad de convocar una conferencia de paz que lleve al reconocimiento de "un Estado palestino realista y viable" como la "mejor garantía" para la seguridad de Israel y también al reconocimiento de Israel por parte de los países árabes.