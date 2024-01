Uno de cada seis padres dice que probablemente no sabría si sus hijos adolescentes están apostando online

Según la Encuesta Nacional sobre Niños del Hospital Infantil CS Mott Health de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) sólo uno de cada cuatro padres dice haber hablado con sus hijos adolescentes sobre algún aspecto de las apuestas virtuales. Además, más de la mitad de los padres no conocen la edad legal de su estado para jugar en línea y uno de cada seis admite que probablemente no sabría si su hijo estuviera apostando en línea. Asimismo, sólo el dos por ciento de los padres encuestados cree que su hijo adolescente ha utilizado una plataforma de apuestas en línea. En concreto, dos tercios de los padres piensan que la edad legal para apostar en línea debería ser 21 años, mientras que el 22% dice que debería ser entre 18 y 20 años y el 11% cree que no debería ser legal a ninguna edad. Por otra parte, dos tercios de los padres informaron que su hijo adolescente tiene una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o crédito a su propio nombre que podría usarse para registrarse en plataformas de apuestas en línea. Esto hace aún más posible que los adolescentes participen en apuestas en línea sin el conocimiento de sus padres. Un tercio de los padres dice que ellos u otro adulto de su hogar participa en apuestas en línea, en persona o en redes sociales, según la encuesta representativa a nivel nacional que se basa en las respuestas de 923 padres con al menos un hijo de entre 14 y 18 años. Otro 63% dice haber visto o escuchado anuncios de apuestas deportivas o de casinos en línea durante el último año. Los jóvenes que practican deportes de fantasía o aplicaciones de juegos destinadas a adultos también pueden estar expuestos a anuncios de juegos de apuestas. Muchos padres también expresaron su preocupación por los riesgos para los jóvenes, incluido el endeudamiento o el desarrollo de una adicción al juego como resultado de las apuestas en línea. Y la cuarta parte de los padres que han hablado con sus hijos adolescentes sobre algún aspecto de las apuestas en línea comúnmente discutieron estos riesgos. Algunos padres también apoyan ciertas estrategias que consideran efectivas para minimizar los riesgos de las apuestas en línea para jóvenes o adultos jóvenes, como restringir las apuestas después de perder una cierta cantidad, ofrecer una opción de "vista de los padres" para monitorear las cuentas de apuestas en línea, verificar la edad legal con identificación con fotografía para abrir una cuenta de apuestas en línea, limitando la cantidad que se puede apostar dentro de un período de tiempo determinado y pagando costos de tratamiento para jóvenes o adultos jóvenes que desarrollan adicciones al juego.