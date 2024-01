Mar Flores se protege tras la demoledora entrevista de su hijo Carlo Costanzia

28/11/2023 Mar Flores posa en el photocall de la premiere 'Berlín', a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (España). FAMOSOS;BERLÍN;PHOTOCALL;NETFLIX Ángel Díaz Briñas / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 28/11/2023 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Ante el aluvión mediático formado tras la reciente entrvista en 'De Viernes' de Carlo Costanzia, Mar Flores se ha visto obligada a emitir un comunicado dejando clara cuál es su postura ante la terrible entrevista de su hijo en la que relata algunos de los episodios más duros de su infancia culpando a sus progenitores de sus desgracias. "Nada tiene que comentar ni por lo tanto van a ser objeto por su parte ni de contestación ni de réplica que den lugar o motiven nuevos comentarios o polémicas en medios de comunicación" reza el comunciado emitido por la actriz y modelo a través de sus abogados. Siempre muy discreta con su vida privada, pero sobre todo con la de su hijo mayor, Mar deja claro que no entrará en esta nueva guerra mediática iniciada por el propio Carlo. Culpando a su padres, Mar Flores y Carlo Costanzia, de la mayoría de sus problemas actuales, el joven actor confesó durante la entrevista que el enfrentamiento público de sus padres tras la separación fue muy complicado para él: "Yo con esto siempre he tenido un desacuerdo total, con respecto a mi padre y con respecto a mi madre por esto. Los trapos sucios de cada uno deben lavarse en su propia casa. No tiene ni pies ni cabeza. Entiendo que sea muy tentador por el dinero que pueda haber de por medio, para hacer una justicia personal... pero yo no estoy de acuerdo". Tras estos duros ataques hacia su persona y su labor como madre, Mar intenta frenar este tsunami mediático apelando a los derechos fundamentales en los que se ampara en estos momentos: "Si a consecuencia de esta entrevista se producen comentarios o se emiten opiniones quee afectan a sus derechos fundamentales al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, se ejercitarán de manera inmediata lass acciones judiciales que le asisten" sentencia en dicho comunicado.