Los desarrolladores se interesan por el PC y la sucesora de Nintendo Switch y tienen menos proyectos para el móvil

La consola sucesora de la Nintendo Switch, que aún no ha sido presentada, es una de las plataformas que más interés despiertan a los desarrolladores de videojuegos, por detrás de del PC (62%) y de PlayStation 5 (41%), e incluso algunos desarrolladores (8%) han confirmado que ya están trabajando en proyectos diseñados para ella. La organización del evento Game Developers Conference (GDC), que se celebra en el mes de marzo en San Francisco (Estados Unidos), ha compartido los resultados obtenidos en su encuesta anual de desarrolladores de videojuegos, en la que se recogen las opiniones de más de 3.000 desarrolladores de videojuegos sobre su trabajo y la industria, sobre temas relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa, las distintas opciones de motores de juego o las plataformas preferidas para crear videojuegos. En cuanto a las plataformas que más interés despiertan para los desarrolladores de videojuegos, los resultados de la encuesta han señalado que se posiciona en primer lugar el PC, con un 62 por ciento de encuestados que lo escogen como el soporte principal, seguido de PlayStation 5, con un 41 por ciento. Sin embargo, una de las plataformas que más interés genera a los desarrolladores de videojuegos es la consola que sucederá a la Nintendo Switch, que aún no ha sido presentada, y que se sitúa en tercer lugar, con un 32 por ciento. Los encuestados han señalado que actualmente están desarrollando sus proyectos principalmente para PC (66%). Sin embargo, el 35 por ciento de los desarrolladores también ha señalado que está trabajando con proyectos de nuevos videojuegos para PlayStation 5, muy seguido de Xbox series X/S, con un 34 por ciento. Igualmente, Nintendo Switch es la tercera videoconsola para la que más proyectos se están desarrollando, con un 18 por ciento. En este contexto, cabe destacar que el 8 por ciento de los desarrolladores también han confirmado estar trabajando en videojuegos para la próxima consola de Nintendo. Por otra parte, la cifra desciende para servicios en la nube. El 7 por ciento de los desarrolladores han detallado estar trabajando en juegos específicamente para servicios en la nube como Xbox Cloud Gaming y PlayStation Plus. Mientras, las plataformas móviles continúan perdiendo popularidad. Solo una quinta parte de los desarrolladores ha indicado tener previstos proyectos de desarrollo para videojuegos en Android o iOS, un 16 por ciento menos que en 2023. UNREAL ENGINE Y UNITY CONTINÚAN COMO MOTORES PRINCIPALES En lo que respecta a los motores de juego más utilizados en el sector, despuntan Unreal Engine (Epic Games) y Unity (Unity Technologies), con un 33 por ciento de desarrolladores que los escogen como sus "herramientas principales", según el estudio. No obstante, les siguen el uso de motores propios (14%) y del motor de código abierto Godot (3%). Sin embargo, aunque casi la mitad de los desarrolladores no pretende cambiar de motor de juego (48%), un tercio de los encuestados ha admitido habérselo planteado en el último año (28%), o, incluso, ya lo ha hecho (7%). Estos resultados tienen que ver con los cambios de política anunciados por Unity en septiembre de 2023, cuando señalaron que comenzarían a cobrar a los desarrolladores y estudios de videojuegos una tasa por cada descarga e instalación de los juegos que utilizasen su motor. Como consecuencia, los desarrolladores compartieron sus quejas y las nuevas políticas fueron modificadas, eliminando la tasa de los videojuegos para aquellos desarrolladores suscritos al plan Unity Personal. DESARROLLO PARA VISORES DE RV Y AR Por otra parte, los resultados de la encuesta detallan que el 36 por ciento de los desarrolladores están participando en la creación de juegos de realidad virtual (RV) o realidad aumentada (AR). A pesar de las novedades de 'hardware' presentadas para este tipo de juegos, como el visor Apple Vision Pro o Meta Quest 3, se trata de un porcentaje inferior al de los años anteriores, que ascendía al 38 por ciento en 2023 y al 42 por ciento en 2022. En este marco, preguntados por las plataformas para juegos de RV y AR en las que prevén que saldrá su próximo juego, los desarrolladores han escogido Meta Quest Store, en un 34 por ciento de los casos, seguido de Steam VR (26%), PlayStation VR/VR2 (15%) y Apple visionOS (13%). No obstante, en cuanto a las plataformas de RV y AR que despiertan más interés en el sector de los desarrolladores, los encuestados han destacado Apple visionOS en tercer lugar, con un 30 por ciento, por detrás de Meta Quest Store (40%) y Steam VR (34%). HERRAMIENTAS DE IA EN EL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS La IA es otro de los aspectos tratados en la encuesta, en la que se destaca el aumento de su uso en los estudios de videojuegos. Tanto es así que el 49 por ciento de los desarrolladores asegura que su empresa utiliza IA generativa. De entre ellos, el 31 por ciento asegura utilizar personalmente herramientas como ChatGPT, DALL-E, GitHub Copilot o Adobe Generative Fill. Así, las herramientas de IA se utilizan, sobre todo, para departamentos como el de finanzas (44%), marketing (41%) y producción y gestión de equipos (33%). También se emplea dicha tecnología en un 25 por ciento de los casos para programación y en un 21 por ciento para el diseño del juego. En este sentido, el 32 por ciento de las compañías no dispone de ninguna política específica para controlar el uso de IA generativa en el desarrollo de videojuegos. Solo un 12 por ciento de las empresas del sector prohíben su uso a los empleados. Estos datos están precedidos por las preocupaciones sobre el uso ético de la IA en el desarrollo de videojuegos, donde los trabajadores se muestran inseguros. En concreto el 57 por ciento de los desarrolladores prevé un impacto "mixto" para el sector debido al uso de la IA, siendo los usuarios enfocados en el trabajo narrativo, las artes visuales y la garantía de calidad del juego, los más propensos a calificar el impacto como negativo. REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE MARKETING De cara a dar a conocer sus videojuegos, el 86 por ciento de los desarrolladores han utilizado principalmente "el boca a boca" y las redes sociales. De entre ellas, X (antigua Twitter) sigue siendo la plataforma más utilizada, con un 76 por ciento. Asimismo, utilizan Facebook (63%), LinkedIn (61%) y TikTok (57%). Igualmente, los encuestados han señalado plataformas como Discord o Slack (47%) como método de difusión de sus videojuegos, así como a través de los 'streamers' de Twitch o YouTube y sus eventos en directo (71%). A pesar de que los desarrolladores continúan escogiendo X como la red social más utilizada, califican sus últimos cambios como negativos. Tal y como ha explicado el estudio, "las respuestas incluían frustración sobre X y su propietario Elon Musk". PREOCUPACIÓN POR FUTUROS DESPIDOS Ante las dificultades que ha sufrido el sector en el último año, como el cierre de algunos estudios y el despido de "miles de desarrolladores", la encuesta de 2024 recoge que un tercio de los trabajadores (35%) "se ha visto afectado por despidos". De entre los perfiles de empleados más despedidos en 2023, destaca el de los desarrolladores de control de calidad, con un 22 por ciento. Siguiendo esta línea, la mitad de los encuestados teme que se produzcan más despidos durante 2024, debido a cuestiones como los cambios de proyecto tras la pandemia, la "conglomeración de estudios" o la "incertidumbre económica".