Lista de las películas españolas y latinoamericanas de la 74 Berlinale

Berlín, 22 ene (EFE).- Las películas "La Cocina", del mexicano Alonso Ruizpalacios, y "Pepe", del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, competirán por el Oso de Oro en la 74 edición de la Berlinale junto a otros 18 títulos.

También optará al máximo galardón el filme "Another End", del realizador italiano Piero Messina, y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal y la franco-argentina Bérénice Bejo.

Además, competirán en la sección Encounters, creada en 2020 para dar mayor espacio a las diversas formas narrativas, el filme "Cidade; Campo", de la brasileña Juliana Rojas; "Dormir de olhos abertos" ("Sleep With Your Eyes Open"), de la alemana Nele Wohlatz, una coproducción entre Brasil, Argentina, Taiwán y Alemania; y "Tú me abrasas", del argentino Matías Piñeiro, coproducida con España.

El cine español y latinoamericano estará además ampliamente representado en el resto de secciones del festival, que comienza el próximo 15 de febrero.

Esta es la lista de los filmes con participación de España y América Latina en el certamen en sus distintas secciones.

Sección oficial a competición:

- "La Cocina", de Alonso Ruizpalacios (México, Estados Unidos)

- "Pepe", de Nelson Carlo de los Santos Arias (República Dominicana, Namibia, Alemania, Francia)

Sección oficial Encounters a competición:

- "Cidade; Campo", de Juliana Rojas (Brasil, Alemania, Francia)

- "Dormir de olhos abertos" ("Sleep With Your Eyes Open"), de Nele Wohlatz (Brasil, Argentina, Taiwán, Alemania)

- "Tú me abrasas" , de Matías Piñeiro (Argentina, España)

Sección oficial Berlinale Shorts (cortometrajes) a competición:

- "Al sol, lejos del centro", de Luciana Merino y Pascal Viveros (Chile)

- "Un movimiento extraño", de Francisco Lezama (Argentina)

Sección Panorama:

- "Alle die Du bist" ("Every You Every Me"), de Michael Fetter Nathansky (Alemania, España)

- "Betânia", de Marcelo Botta (Brasil)

- "Memorias de un cuerpo que arde", de Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica, España)

- "Yo vi tres luces negras", de Santiago Lozano Álvarez (Colombia, México, Francia, Alemania)

Sección Forum:

- "La hojarasca", de Macu Machín (España)

- "La piel en primavera", de Yennifer Uribe Alzate (Colombia, Chile)

- "Oasis", de Tamara Uribe y Felipe Morgado (Chile)

- "Reas", de Lola Arias (Argentina, Alemania, Suiza)

- "The Human Hibernation", de Anna Cornudella (España)

Sección Forum Expanded:

- "Barrunto", de Emilia Beatriz (Reino Unido, Puerto Rico)

- "Nanacatepec", de Elena Pardo y Azucena Losana (México, España) -performance-

- "QUEBRANTE", de Janaina Wagner (Brasil)

Sección Generation:

Generation Kplus:

- "Aguacuario", de Jose Eduardo Castilla Ponce (México) -cortometraje-

- "Los tonos mayores", de Ingrid Pokropek (Argentina, España)

- "Raíz", de Franco García Becerra (Perú, Chile)

- "Reinas", de Klaudia Reynicke (Suiza, Perú, España)

- "Uli", de Mariana Gil Ríos (Argentina) -cortometraje-

Generation 14plus:

- "Cura sana", de Lucía G. Romero (España) -cortometraje-

- "Lapso", de Caroline Cavalcanti (Brasil) -cortometraje-

- "Un pájaro voló", de Leinad Pájaro De la Hoz (Colombia, Cuba) -cortometraje-

Sección Berlinale Classics:

- "Deprisa, deprisa", de Carlos Saura (España, Francia). EFE

