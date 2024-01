Lista de las películas de la sección oficial a competición de la 74 Berlinale

Berlín, 22 ene (EFE).- La dirección de la Berlinale dio hoy a conocer las veinte películas seleccionadas para la sección oficial a concurso de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que comenzará el 15 de febrero con la coproducción entre Irlanda y Bélgica "Small Things Like These", de Tim Mielants.

Esta es la lista de esos filmes, así como los representantes de España y Latinoamérica incluidos en la sección "Encounters", la segunda del festival con carácter de competición.

Competición oficial:

- "Another End", de Piero Messina (Italia)

- "Architecton", de Victor Kossakovsky (Alemania, Francia)

- "Black Tea", de Abderrahmane Sissako (Francia, Luxemburgo, Taiwán, Mauritania, Costa de Marfil)

- "La cocina", de Alonso Ruizpalacios (México, Estados Unidos)

- "Dahomey", de Mati Diop (Francia, Senegal, Benín)

- "A Different Man", de Aaron Schimberg (Estados Unidos)

- "L’ Empire" ("The Empire"), de Bruno Dumont (Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Portugal)

- "Gloria!", de Margherita Vicario (Italia, Suiza)

- "Hors du temps" ("Suspended Time"), de Olivier Assayas (Francia)

- "In Liebe, Eure Hilde" ("From Hilde, With Love"), de Andreas Dresen (Alemania)

- "Keyke mahboobe man" ("My Favourite Cake"), de Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha (Irán, Francia, Suecia, Alemania)

- "Langue Étrangère", de Claire Burger (Francia, Alemania, Bélgica)

- "Mé el Aïn" ("Who Do I Belong To"), de Meryam Joobeur (Túnez, Francia, Canadá, Noruega, Catar, Arabia Saudí)

- "Pepe", de Nelson Carlo de los Santos Arias (República Dominicana, Namibia, Alemania, Francia)

- "Shambhala", de Min Bahadur Bham (Nepal, Francia, Noruega, Hongkong/China, Turquía, Taiwán, Estados Unidos, Catar)

- "Small Things Like These", de Tim Mielants (Irlanda, Bélgica)

- "Sterben" ("Dying"), de Matthias Glasner (Alemania)

- "Des Teufels Bad" ("The Devil’s Bath"), de Veronika Franz y Severin Fiala (Austria, Alemania)

- "Vogter" ("Sons"), de Gustav Möller (Dinamarca, Suecia)

- "Yeohaengjaui pilyo" ("A Traveler’s Needs"), de Hong Sangsoo (Corea del Sur)

Representantes del cine español o latinoamericano en la sección "Encounters":

- "Cidade; Campo", de Juliana Rojas (Brasil, Alemania, Francia)

- "Dormir de olhos abertos" ("Sleep With Your Eyes Open"), de Nele Wohlatz (Brasil, Argentina, Taiwán, Alemania)

- "Tú me abrasas", de Matías Piñeiro (Argentina, España). EFE

