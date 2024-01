La relatora de la ONU para Palestina pide a Guterres "no olvidar" a los palestinos detenidos por Israel

14/11/2023 UN Special Rapporteur for Palestinian Human Rights Francesca Albanese addresses the National Press Club in Canberra, Tuesday, November 14, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING POLITICA INTERNACIONAL AAPIMAGE / DPA

La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha pedido al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que no se olvide de los palestinos que se encuentran detenidos de forma arbitraria por Israel. "Secretario general, este es un momento decisivo. Con un genocidio desarrollándose en Gaza, es hora de pedir justicia para todos. Los rehenes deben ser liberados inmediatamente. Al igual que los mil presos palestinos detenidos arbitrariamente por Israel. Por favor, no los olvides", ha señalado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Albanese ha respondido así a una publicación anterior de Guterres en la que señalaba que no desistirá en su llamamiento a un alto el fuego humanitario inmediato y a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. "La gente en Gaza está muriendo no solo por las bombas y las balas, sino también por la falta de alimentos y agua potable, y por los hospitales sin electricidad ni medicinas. Esto debe parar", señalaba el mensaje del jefe de la ONU publicado durante la jornada del sábado. Poco después, la relatora ha denunciado que Israel ha matado desde el 7 de octubre a una proporción mayor de población en Gaza (1,1 por ciento), que la que Rusia ha matado en Ucrania (0,2 por ciento) o los muertos en Irak (0,8 por ciento) en un plazo de tiempo "mucho" menor. "Ninguna guerra de este siglo se acerca a la campaña de exterminio de Israel en Gaza", ha concluido. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. El Ejército de Israel respondió con una cruenta contraofensiva contra la Franja de Gaza que se cobra ya más de 25.105 vidas palestinas. A eso se suman más de 360 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este. Además, la Comisión de Asuntos sobre Detenidos y Antiguos Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos han elevado a 6.170 el número de palestinos detenidos en Cisjordania y Jerusalén Este desde los ataques ejecutados por Hamás. El hacinamiento en los centros, que se encuentran masificados, ha provocado el empeoramiento de las condiciones carcelarias para los presos.