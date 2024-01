La OLP rechaza las condiciones de Israel para entregar los fondos de los impuestos que recauda para la AP

20/01/2024 January 20, 2024, Barcelona, Spain: A Palestinian flag seen waving during the demonstration. People took part in demonstrations in solidarity with Palestine and Gaza in Spain main cities. Under the slogan ''Stop the genocide in Palestine'', protesters are calling for an immediate ceasefire and a stop to Israel bombings in Palestine, and against the support of western countries to Israel. POLITICA Europa Press/Contacto/Davide Bonaldo

El secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Husein al Sheij, ha asegurado este domingo que la Autoridad Palestina rechazará "las condiciones impuestas" por parte de Israel a la hora de entregar los fondos procedentes de los impuestos que las autoridades israelíes recaudan en los territorios palestinos y que un tercer país se encargará de gestionar a partir de ahora. "Rechazamos cualquier deducción de nuestros derechos financieros o cualquier condición impuesta por Israel que prevenga a la Autoridad Palestina de pagar a nuestra gente en la Franja de Gaza. Pedimos a la comunidad internacional que detenga este comportamiento basado en la piratería y en el robo del dinero del pueblo palestino y forzar a Israel a transferir todo nuestro dinero", ha publicado Al Sheij en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Asimismo, ha asegurado que la Autoridad Palestina está estudiando todas las propuestas de cara a resolver la crisis financiera provocada por la gestión israelí de estos fondos, ahora mismo congelados en parte también por la negativa del Gobierno palestino a aceptarlos en su totalidad hasta que no se entregue la porción correspondiente a Gaza. "El liderazgo palestino insiste en su posición de compromiso con nuestro pueblo en la Franja de Gaza (...) y aprecia los esfuerzos realizados por países amigos y hermanos de cara a acabar con esta crisis financiera. Al mismo tiempo, demanda el final de esta destructiva guerra y de la continua agresión contra nuestro pueblo por todo el país", ha añadido el secretario general de la OLP. Tras su decisión de este domingo, el Gobierno israelí quiere puntualizar que solo ha admitido que este tercer país gestione los mencionados fondos y que solo podrán ser entregados a la Autoridad Palestina con el consentimiento previo de Israel, que desde los años 90 lleva encargándose de recaudar los impuestos para el Gobierno palestino, un tema que ha causado enormes fricciones. La medida ha contado con el rechazo de ministros ultranacionalistas del Gobierno israelí, como Itamar Ben Gvir, convencidos de que la Autoridad Palestina entregará parte del dinero, si lo recibe, a las autoridades de Hamás en la Franja de Gaza y que ese montante servirá de auxilio en la guerra de las milicias palestinas contra Israel. En su comunicado publicado en redes sociales, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que Estados Unidos y Noruega, garantes del acuerdo, "respetan la decisión del gabinete de seguridad de congelar los fondos a la Autoridad Palestina destinados a Gaza" y coinciden en que "el dinero no será entregado bajo ninguna circunstancia sin la aprobación única del Ministerio de Finanzas de Israel" que dirige el ultra Bezalel Smotrich. Ben Gvir ya ha expresado su rechazo a esta decisión en público a través de un mensaje en su cuenta de su red social X, donde acusa al primer ministro de "mover constantemente líneas rojas, bien admitiendo la entrada de combustible en Gaza, bien canjeando ayuda humanitaria y ahora tomando una decisión que no garantiza que los nazis de Gaza", en referencia a Hamás, "acaben recibiendo dinero".