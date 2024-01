Genoveva Casanova, sobrepasada, toma una drástica decisión y elimina sus redes sociales

30/11/2022 Genoveva Casanova EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Protagonista absoluta de la crónica rosa desde la publicación de sus imágenes con el entonces Príncipe -y ahora Rey- Federico de Dinamarca por Madrid, Genoneva Casanova no puede más. La presión en torno a cómo se encuentra, dónde está y qué le ha parecido la proclamación del hijo de la Reina Margarita es tal que no ha dudado en tomar una decisión drástica que evidencia su agobio porque todos sus movimientos se analicen con lupa. Y no es otra que eliminar su perfil de Instagram, que en los últimos tres meses apenas ha utilizado para no acrecentar las especulaciones en torno a su amistad con el marido de Mary Donaldson. Un movimiento que desconocemos si será definitivo o temporal, pero lo que sí está claro es que por el momento la mexicana ha desaparecido del mundo 2.0 Casualmente hace unos días, justo después de que la periodista Paloma Barrientos revelase que su 'relación' con Federico no había sido un simple 'tonteo' y el monarca danés había llegado a estar -incluso dejando en el aire si todavía lo está- 'enamorado' de ella, Genoveva rompió su silencio y envió un mensaje a Beatriz Cortázar para asegurar que está "intentando desconectar" de todo y que, al contrario de lo que muchos afirman, no ha hablado "absolutamente de nada con nadie". Un golpe sobre la mesa que no se ha quedado ahí, ya que ahora la socialité ha decidido borrar sus redes sociales, probablemente para llevar a cabo su objetivo de 'desconectar' y que no le llegue ninguna de las informaciones que a diario circulan sobre ella y Federico de Dinamarca.