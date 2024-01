España enmarca el reconocimiento de Palestina en la conferencia internacional de paz

10/01/2024 January 10, 2024, Madrid, Spain: The Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation, Jose Manuel Albares, speaks during the inauguration of the VIII Conference of Ambassadors, at the headquarters of the Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation. POLITICA Europa Press/Contacto/Guillermo Gutierrez Carrasca

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apuntado este lunes que España apoyará el reconocimiento de Palestina en el marco de la conferencia internacional de paz que defiende la Unión Europea, a petición de Madrid. En rueda de prensa tras la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas que ha mantenido encuentros por separados con sus homólogos de Israel y Palestina, Albares ha instado a avanzar en la organización de una conferencia internacional de paz, insistiendo en que esto allanará el reconocimiento del Estado de Palestina. "Es el momento de avanzar en la organización de esa conferencia y el objetivo no puede ser otro que la implementación de la solución de dos Estados. Es el momento de pasar de hablar de la solución de dos Estados a la implementación", ha asegurado el titular de Exteriores desde la capital comunitaria, si bien no ha querido desvelar cómo ha reaccionado su colega israelí, Israel Katz. Albares ha dicho que España quiere que el reconocimiento de Palestina llegue de forma concertada a través de esta conferencia y "sea aquello que acuerden israelíes y palestinos lo que España apoye o reconozca". "Si no es el caso, estamos en dialogo con los socios, pero esperamos que sea a través de la conferencia de paz", ha afirmado. Después de que Bélgica se abriera a organizar la conferencia internacional que propuso España, Albares ha subrayado que lo importante es que tenga lugar. "Queremos que se produzca. Dónde se produzca no es nuestro objetivo principal, por supuesto que España está dispuesta a acogerla si fuera necesario", ha indicado. DOS ESTADOS: "NO ES FÁCIL PERO REALISTA" En todo caso, el ministro español ha insistido en que la creación del Estado de Palestina "no es nada extravagante" sino que es la posición que apoya la comunidad internacional y hay que avanzar en ello porque "que no sea fácil no quiere decir que no sea realista". "Todos sabemos lo que va a traer la paz definitiva a Oriente Próximo", ha asegurado, tras señalar que ha defendido ante Katz que la solución de dos Estados es "la mejor garantía" para la seguridad de Israel y para la normalización de relaciones con Palestina y el mundo árabe. "Es la única opción realista para una paz definitiva", ha reiterado. Respecto al plan presentado por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, para un "enfoque integral" sobre la crisis en Oriente Próximo, que incluye una conferencia internacional para relanzar la solución de dos Estados, Albares ha asegurado que España trabaja "muy activamente" para plantear un "plan que sea el definitivo" para la solución al conflicto. Los Veintisiete han mantenido este lunes una ronda de contactos, por separado, con los ministros de Exteriores de Israel, Palestina, Egipto, Jordania y Arabia Saudí, todos actores clave para una resolución del conflicto en Gaza, cuando se sobrepasan los tres meses de ofensiva israelí y las 24.000 víctimas en la Franja. El ministro ha aprovechado la ocasión para mantener a su vez encuentros bilaterales con sus homólogos de Jordania, Ayman al Safadi, de Palestina, Riad al Malki, y de Egipto, Sameh Soukry, con quienes ha hablado del conflicto en Gaza y de la situación más amplia en Oriente Próximo.