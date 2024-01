El Supremo de Colombia abre una investigación contra el presidente del Senado por vínculos con Los Rastrojos

07/08/2023 August 7, 2023, Tunja, Boyaca, Colombia: Colombia's senate president Ivan Name Vasquez during the commemoration of the Battle of Boyaca where Colombia gained independence from Spain, on August 7, 2023. Petro marks its first year in office days after his son was charged for alleged illicit enrichment and money laundering in relation with his presidential campaign funding. POLITICA Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha abierto una indagación preliminar contra el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, por sus presuntos vínculos con la banda criminal Los Rastrojos Costeños. El juez Héctor Alarcón ha asumido el caso, basado en los documentos trasladados por Sala de Instrucción el 10 de noviembre que incluyen varios testimonios que señalan que el grupo criminal apoyó políticamente a la familia Name, según recoge la emisora pública colombiana RCN. Los antiguos paramilitares Juan Manuel y Bryan Borré Barreto acusan a Iván y también a su primo, el congresista José David Name. "Hasta hace unos dos meses se les hicieron las campañas (...). Por la presencia que nosotros hacíamos en los barrios (...) pusimos a que la gente votara por ellos y hoy en día están como senadores y hoy en día uno es presidente del Congreso", testificaron. También se ha abierto una investigación preliminar contra el senador José David Name a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda como consecuencia de estas declaraciones. Los Rastrojos Costeños es un grupo criminal liderado por Ober Ricardo Martínez, más conocido como 'El Negro Ober'. La organización cuenta con presencia en todo el departamento de Atlántico, en el norte de Colombia.