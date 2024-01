El Gobierno defiende que el CIS no pregunte por la Monarquía porque no es un problema para los españoles

05/06/2023 El presidente del CIS, José Félix Tezanos, interviene durante el coloquio 'Las mujeres en la Sociología' en el Pabellón Caixabank de la Feria del Libro en el parque de El Retiro, a 5 de junio de 2023, en Madrid (España). Tezanos ha participado en un coloquio organizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas bajo el título 'Las mujeres en la Sociología'. POLITICA Isabel Infantes - Europa Press

El Gobierno defiende que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunte por la Monarquía en sus barómetros de opinión y lo justifica en que los ciudadanos no ven la Jefatura del Estado como un problema para España y ni para ellos mismos. Como se hacía desde Unidas Podemos, también Sumar, a través del diputado Nahuel González, dirigió una pregunta al Gobierno para saber por qué el CIS no pide opinión a los españoles sobre el funcionamiento de la Monarquía ni sobre el apoyo que tendría la República. En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno recalca que nunca se ha hecho una serie de preguntas específicas sobre la Monarquía, ni existe ningún modelo de cuestionario sobre ello, y por tanto tampoco hay periodos específicos en los que deba o no preguntarse sobre la Corona. LA ÚLTIMA VEZ, LA MONARQUÍA DUPLICABA LA NOTA DE LOS PARTIDOS El último dato es de 2015, cuando el CIS incluyó una pregunta para que los encuestados pusieran nota a las principales instituciones del país: la lista la encabezaban la Guardia Civil, la Policía, las Fuerzas Armadas, las únicas que aprobaban, y después estaban los medios de comunicación y la Monarquía, que duplicaba la nota del Parlamento, el Gobierno, los sindicatos y los partidos políticos, que estaban a la cola. Según explica Moncloa, lo que sí tiene el CIS son sus preguntas mensuales sobre los problemas de España y los que personalmente más afectan al ciudadano, y en ambos casos las menciones a la Monarquía son irrelevantes. Se trata de preguntas "abierta" en las que "los encuestados pueden contestar lo que libremente consideren, lo que permite estimar la valoración que sobre la monarquía tiene la sociedad española". "Cabe destacar que la Monarquía no aparece entre los principales problemas de España --subraya--. Sólo ha aparecido citada en estos listados de preguntas por una proporción muy pequeña de encuestados". NO PARECE SER UN TEMA "RELEVANTE" PARA LOS ESPAÑOLES Con los datos de noviembre de 2023, "tan solo un 0,2% de los encuestados considera la Monarquía como primer problema (De España), un 0,5% como segundo problema y un 0,3% como tercer problema". Y cuando se pregunta por los problemas que más afectan personalmente al entrevistados, la Jefatura del Estado "tan solo es mencionada como segundo problema por un 0,1% y como tercer problema por un 0,1% de la población". "En su conjunto, la Monarquía se sitúa en el puesto número 38 de problemas principales de España y en el puesto 52 de problemas personales de los encuestados --concluye--. No llega al 1% el porcentaje de los encuestados que considera que la forma de la Jefatura del Estado sea un problema en España en estos momentos, lo que indica que se trata de un aspecto poco relevante para los españoles".