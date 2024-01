CCAA del PP critican que el plan de refuerzo de Sánchez llega tarde y refleja las "carencias" de su modelo educativo

01/01/1980 (I-D) El presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Xunta, presidente del PPdeG y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante un acto del Partido Popular, en Palexco, a 14 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). Durante el encuentro, han participado once presidentes autonómicos del partido para apoyar a Alfonso Rueda a la Presidencia de la Xunta por el PPdeG, cargo que se decidirá en las elecciones gallegas el próximo 18 de febrero. SOCIEDAD M. Dylan - Europa Press

Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular concluyen que el plan de refuerzo de Matemáticas y comprensión lectora anunciado este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega tarde y refleja las "carencias" de su modelo educativo. También se ha pronunciado al respecto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha criticado que Sánchez, en vez de centrarse en analizar las causas de los "pésimos resultados" de España en el Informe PISA, diga que se soluciona "con 500 millones de euros". A su entender, "quizá" habría que preguntarse "si lo que falla es el modelo". El plan propuesto por Sánchez afectará a 4,7 millones de alumnos y tendrá una dotación superior a los 500 millones de euros para toda la legislatura, aunque el importe exacto todavía no está cerrado. Afectará a los alumnos desde tercero de Primaria hasta cuarto de Secundaria y tiene tres patas. En primer lugar, en el horario lectivo pretende reducir el número de alumnos por aula. En segundo lugar, fuera del horario lectivo habrá profesores de apoyo para los alumnos con dificultades en estas dos materias y, finalmente, se va a establecer un plan de formación para el profesorado para mejorar la enseñanza en Matemáticas. La Comunidad de Madrid considera que este plan de refuerzo llega tarde y reconoce y demuestra que las políticas educativas que impulsa el Ejecutivo son "completamente incorrectas". Para el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, igual que sucedió con el anuncio de la ministra de Educación, Pilar Alegría, relativo a prohibir los móviles en las aulas, esta medida llega "un poco tarde" porque las medidas de refuerzo ya se estaban poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid y en otras autonomías "desde hace bastante tiempo". En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que Sánchez llega "tarde y mal" con su anuncio de un plan de refuerzos. En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha criticado que Sánchez haga ese anuncio en un "mitin" del PSOE, cuando sería más propio de un Consejo de Ministros, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la "confusión" que existe entre Gobierno y partido. No obstante, ha reconocido que se trata de una "medida positiva" y "prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora". Así, ha precisado que en Andalucía hay 105 horas más de Matemáticas y 875 horas de Lectura desde hace años. Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón también apuntan que el plan de refuerzo anunciado por Sánchez "supone el reconocimiento de las carencias de su modelo de educativo". "Hay que buscar soluciones y mostrar voluntad de diálogo con la oposición y las autonomías para plantear mejoras en el sistema educativo", ha manifestado la consejera Claudia Pérez Forniés. Al respecto, fuentes de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia apuntan a Europa Press que con este plan Sánchez "asume las carencias de su modelo educativo admitiendo que se sistema educativo ordinario necesita un refuerzo extraordinario, ya que consagra la ley del mínimo esfuerzo en vez de apostar por valores de excelencia, mérito y capacidad". "La propuesta de Pedro Sánchez llega tarde. En la Región de Murcia llevamos años impulsando medidas que palien las deficiencias de las erráticas políticas educativas socialistas con acciones de refuerzo en Matemáticas, Lengua y Literatura e Inglés, tanto en horario lectivo como fuera", puntualizan desde la Consejería del Gobierno murciano. EL PLAN DE REFUERZO, UNA "RECTIFICACIÓN ABSOLUTA" DE SÁNCHEZ La Xunta de Galicia también ha calificado de "rectificación absoluta" el nuevo plan de refuerzo de Matemáticas y comprensión lectora. "Me parece una rectificación a lo grande. Casi se podría decir que el PSOE, en materia educativa, se cayó del caballo", ha esgrimido el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. El conselleiro ha recordado que desde la Xunta de Galicia ya habían advertido de que la LOMLOE "era una mala ley que por encima se aplicó y se desarrolló de modo aún peor, con mucha improvisación", y ha insistido en que lo que plantea ahora el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes "es una rectificación absoluta": "Se da cuenta de que todo lo que dijimos fue cierto". Asimismo, la Conselleria de Educación y Universidades del Gobierno balear ha indicado que en las Islas Baleares "hace tiempo que se hacen planes de refuerzo educativo como el anunciado por Pedro Sánchez". Desde el Departamento que dirige el conseller de Educación, Antoni Vera, han explicado que este tipo de programas de refuerzo y desdoblamientos, en según qué materias, ya se hacen desde hace tiempo en el archipiélago a través de los programas para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativos PROA+ y de Acompañamiento Escolar, con Matemáticas y Lengua incluidas, y se imparten por las tardes en tres horas semanales. En línea con el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Gobierno de la Comunidad Valenciana considera que el plan de refuerzo "llega tarde" y es consecuencias de su propia legislación, la LOMLOE, "que se está revelando como un auténtico fracaso", aunque asegura que las medidas destinadas a mejorar el nivel de comprensión lectora y la competencia en Matemáticas del alumnado son "bienvenidas". Fuentes de la Conselleria han señalado que en la Comunidad Valenciana el curso ya se inició con un refuerzo de la asignatura de matemáticas, de lengua extranjera y de talleres de refuerzo de lectura al recuperar el actual Gobierno las dos horas lectivas que el anterior gobierno de PSPV, Compromís y Podem había reducido en 1º, 2º y 3º de ESO. Por su parte, el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, ha criticado este lunes que Pedro Sánchez lanzara un plan de refuerzo educativo "sin encomendarse a nadie" y le ha pedido respetar las competencias en este ámbito, que en Cataluña son de la Generalitat. Así lo ha manifestado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. "El modelo que hemos visto de Pedro Sánchez es, en pleno mitin de las elecciones gallegas, anunciarlo sin encomendarse a nadie, y mucho menos a quién tiene y ejecuta las competencias en el ámbito educativo", ha lamentado. Por el contrario, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha valorado positivamente la medida, destacando que el Gobierno toma medidas ante los datos arrojados por el Informe PISA y, además, con presupuestos. Fuentes del gobierno regional aseguran a Europa Press que Castilla-La Mancha apoyará las medidas, aunque esperarán a conocerlas en futuras conferencias sectoriales. No obstante, matizan que los datos del Informe PISA son resultado de la anterior ley educativa (LOMCE) y no de la LOMLOE. Igualmente, la Consejería de Educación del Principado de Asturias ha valorado de una manera "muy positiva" las acciones avanzadas por el presidente del Gobierno y considera importante que se vaya a abordar con las comunidades autónomas e incide en que si bien estos planes aún tienen que concretarse, "parece que van en la misma línea" que las políticas que está desarrollando el Principado.