Asraf Beno recibe la sorpresa más especial de Isa Pantoja en su quinto aniversario

22/01/2024 ASRAF BENO CELIBRA SU QUINTO ANIVERSARIO COMO PAREJA DE ISA PANTOJA CON UNA CARTA DE SU MUJER. Tan solo unas semanas después de comenzar su andadura en la casa de Gran Hermano VIP, Asraf Beno celebra su quinto aniversario junto a su actual mujer, Isa Pantoja. En medio de una gran expectación sobre si la pareja podría o no convertirse en papás por primera vez juntos, el concursante recibió la noticia más importnate de su vida a través de una carta escrita por su mujer. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO

Tan solo unas semanas después de comenzar su andadura en la casa de Gran Hermano VIP, Asraf Beno celebra su quinto aniversario junto a su actual mujer, Isa Pantoja. En medio de una gran expectación sobre si la pareja podría o no convertirse en papás por primera vez juntos, el concursante recibió la noticia más importnate de su vida a través de una carta escrita por su mujer. Una vez más emocionado, Asraf demostró que Isa es una de las personas a las que más está echando de menos dentro durante este concurso. "Feliz aniversario cari, parece mentira que hayan pasado cinco años y que justo ahora estés donde nos conocimos, te echo de menos pero es como si estuvieses conmigo porque tengo siempre el 24 horas" comenzaba diciendo la carta. Tan enamorados como el primer día, Isa insiste en dejarle claro a su marido que es el hombre más importante de su vida: "Eres el amor de mi vida y eso me hace sentir súper orgulloso de tí" continuaba la nota. Finalmente, la hija de Isabel Pantoja le dejaba claro a su marido que aunque estas semanas están siendo complicadas por la distancia, cuando se vuelvan a encontrar cumplirán todos sus planese: "Este aniversario no lo podemos celebrar juntos pero cuando salgas haremos todos los planes que dejamos pendientes" sentencia Isa.