Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, deja su casa "destrozada" tras ser expulsado por no pagar el alquiler

22/01/2024 Alejandro Sancho EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Después de salir a la luz pública el desahucio de Julián Contreras por no pagar durante más de dos años el alquiler del piso en el que residía con su padre en Móstoles, otro rostro conocido -hijo de una de las artistas más queridas de nuestro país- se convierte en noticia por un suceso similar. Se trata de Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez -fallecida el pasado 7 de septiembre- que como ha revelado 'Fiesta' ha sido expulsado de la casa en la que residía en Toledo por impago. Aunque sus problemas con sus caseros no han llegado tan lejos como los del hijo de Carmen Ordóñez -al que tuvieron que reclamar judicialmente que abandonase la vivienda-, los propietarios de la residencia sí han asegurado que "no había manera de hacerle entrar en razón" y que expulsarlo no ha sido nada sencillo. Y es que aunque llevaba varios meses sin pagar el alquiler, Alejandro se negaba a irse de la casa; y cuando finalmente accedió a hacerlo, como han contado en el programa de Mediaset, los dueños de la propiedad se la encontraron "completamente destrozada e inhabitable". A pesar de que reconocen que fueron momentos muy duros y su experiencia con el hijo de María Jiménez fue una pesadilla hasta que lograron que abandonase la vivienda, los propietarios de la misma prefieren no dar más detalles y por el momento no han revelado cómo se portó el joven ni en qué condiciones dejó el piso después de meses negándose a irse de allí. Una polémica que pone el foco sobre Alejandro, heredero universal de la cantante de 'Se acabó', que a pesar de la insistencia de los colaboradores de 'Fiesta' ha evitado dar su versión sobre su supuesta expulsión por impago.