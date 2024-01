Raquel Bollo asegura que le parece "divino" que Isabel Pantoja se mude a Madrid

21/01/2024 RAQUEL BOLLO. Desde que Antonio Rossi anunciase desde el programa 'Vamos a ver' la decisión que había tomado Isabel Pantoja respecto a su futuro -vender Cantora y mudarse en los próximos meses a Madrid- no se ha dejado de hablar de ello. Parece que la cantante está convencida en cerrar esta etapa de su vida y comenzar otro por todo lo alto. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Desde que Antonio Rossi anunciase desde el programa 'Vamos a ver' la decisión que había tomado Isabel Pantoja respecto a su futuro -vender Cantora y mudarse en los próximos meses a Madrid- no se ha dejado de hablar de ello. Parece que la cantante está convencida en cerrar esta etapa de su vida y comenzar otro por todo lo alto. Una decisión que no ha llamado especialmente la atención, sobre todo a Raquel Bollo, una de las personas que ha estado en la vida de la tonadillera durante más tiempo, que nos ha confesado que esta información no le parece "nada nuevo" porque "lo dije hace mucho tiempo, a pesar de que la gente decía a las afueras, siempre dije a primera hora que se quedaría aquí". La diseñadora nos desvelaba que aunque su amistad con ella no es la misma que hace años "cuando tienes feeling con una persona, cuando le conoces y has vivido tanto, la conoces bien y desgraciadamente de Isabel son muchas personas las que hablan de ella y pocas las que le conocen". En cuanto a que inicie su nueva vida en Madrid, Raquel nos asegura que "me parece divino", pero avisa que "si ella se va a Madrid no quiere decir que la vayáis a ver por la calle todo el tiempo, ella es una persona más bien casera, y cada uno hace su vida como quiere y como le da la gana no como quieran los demás, ella va a seguir haciendo su vida, si tiene que ir a un sitio irá y si tiene que ir a comprar irá a comprar que es una de las cosas que más le gustan, ir al supermercado". Además, nos desvelaba que su hijo Manuel también se muda a la capital: "Manuel también para Madrid, lleva un tiempo pensándolo hay muchas cosas tiene que subir mucho por grabaciones". Una decisión que entiende, pero que ella no tomó cuando trabajaba en Madrid: "Yo sin embargo llevo 20 años trabajando en Madrid yendo y viniendo porque mi familia y mis hijos están aquí tuve esa decisión".