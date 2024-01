Muere la senadora colombiana Piedad Córdoba

22/02/2022 February 22, 2022, Bogota, Cundinamarca, Colombia: Fomer senator and now senate condidate for political alliance 'Pacto Historico' Piedad Cordoba, reports conspiracy and blackmail from the Colombian embassy in the United States during a press conference in Bogota, Colombia on February 22, 2022. POLITICA Europa Press/Contacto/Perla Bayona

La senadora colombiana Piedad Córdoba ha fallecido este sábado a causa de un infarto en una clínica de la ciudad de Medellín después de varios meses en los que no ha gozado de buena salud y que llevaron a su hospitalización, informa la prensa colombiana. En julio de 2022, Córdoba fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos de la Clínica del Rosario de Medellín, tras ser trasladad hasta ese centro médico al sufrir una descompensación relacionada con su tensión. La senadora por Pacto Histórico fue electa de nuevo al Senado en los comicios de 2022 después de varios años alejada de la vida pública por una inhabilitación judicial que finalmente fue anulada por el Consejo de Estado. De hecho, tras salir elegida no pudo tomar posesión inmediata de su cargo porque a raíz de problemas de su estado físico fue ingresada de urgencia. El entonces presidente del Senado, Roy Barreras, tuvo que viajar a Medellín para tomarle juramento. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), Córdoba adquirió protagonismo en medio de los procesos de liberación de secuestrados en poder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, víctimas de secuestro como Íngrid Betancourt acusaron a Córdoba de sacar provecho político de estas liberaciones, en alianza con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien tuvo una cierta cercanía, al igual que con su sucesor, Nicolás Maduro.