Madrid, 21 ene (EFE).- Marcador de la jornada 21 de LaLiga EA Sports:
--------------------- VIERNES ------------------------------
ALAVÉS 1 - Luis Roja (51, p).
CÁDIZ 0
--------------------- SÁBADO -------------------------------
RAAYO VALLECANO 0
LAS PALMAS 2 - Moleiro (34) y Javi Muñoz (82).
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VILLARREAL 1 - Sorloth (46)
MALLORCA 1 - Javi Llabrés (91)
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VALENCIA 1 - Hugo Duro (61)
ATHLETIC CLUB 0
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CELTA 0
REAL SOCIEDAD 1 - Brais (11)
-------------------- DOMINGO -------------------------------
OSASUNA 3 - Raúl (9), Iker Muñoz (31), Areso (80)
GETAFE 2 - Borja Mayoral (64), Maksimovic (68)
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REAL MADRID 3 - Bellingham (57 p.), Vinicius (67), Carvajal (99)
ALMERÍA 2 - Ramazani (1), Edgar (43)
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BETIS 2 - Isco (56, 59)
BARCELONA 4 - Ferran Torres (21, 48, 92), Joao Felix (90)
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GIRONA 5 - Dovbyk (13, 15, 19), Tsygankov (56), Stuani (89)
SEVILLA 1 - Isaac Romero (10)
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EFE
jap