Últimas NoticiasDeportesTendenciasTecnologíaEntretenimientoQué Puedo VerLeamosNewsletters
Agencias

Marcador de la jornada 21

Por Newsroom Infobae

Compartir
Compartir articulo

Madrid, 21 ene (EFE).- Marcador de la jornada 21 de LaLiga EA Sports:

--------------------- VIERNES ------------------------------

ALAVÉS 1 - Luis Roja (51, p).

CÁDIZ 0

--------------------- SÁBADO -------------------------------

RAAYO VALLECANO 0

LAS PALMAS 2 - Moleiro (34) y Javi Muñoz (82).

------------------------------------------------------------

VILLARREAL 1 - Sorloth (46)

MALLORCA 1 - Javi Llabrés (91)

------------------------------------------------------------

VALENCIA 1 - Hugo Duro (61)

ATHLETIC CLUB 0

------------------------------------------------------------

CELTA 0

REAL SOCIEDAD 1 - Brais (11)

-------------------- DOMINGO -------------------------------

OSASUNA 3 - Raúl (9), Iker Muñoz (31), Areso (80)

GETAFE 2 - Borja Mayoral (64), Maksimovic (68)

------------------------------------------------------------

REAL MADRID 3 - Bellingham (57 p.), Vinicius (67), Carvajal (99)

ALMERÍA 2 - Ramazani (1), Edgar (43)

------------------------------------------------------------

BETIS 2 - Isco (56, 59)

BARCELONA 4 - Ferran Torres (21, 48, 92), Joao Felix (90)

------------------------------------------------------------

GIRONA 5 - Dovbyk (13, 15, 19), Tsygankov (56), Stuani (89)

SEVILLA 1 - Isaac Romero (10)

------------------------------------------------------------

EFE

jap

Temas Relacionados

EFE

DEPORTES

¿Con un dardo encubierto a Boca Juniors? Newell’s presentó a Éver Banega como refuerzo

¿Con un dardo encubierto a Boca Juniors? Newell’s presentó a Éver Banega como refuerzo

La Federación saca a la luz los audios del VAR tras la polémica del Real Madrid-Almería: “Vinicius le da en el hombro”

La selección argentina Sub 23 iguala 0-0 contra Paraguay en su debut en el Preolímpico clasificatorio a París 2024

La osada revelación de un expiloto de Fórmula 1 sobre Alonso y Ferrari: “No habría sido difícil batirle”

Ricardo Centurión celebró su cumpleaños y un llamativo detalle hizo arder las redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Sharon Stone dio más detalles sobre el derrame cerebral que puso en riesgo su vida en 2001

Sharon Stone dio más detalles sobre el derrame cerebral que puso en riesgo su vida en 2001

El partido de playoffs entre los Chiefs y los Bills ofrecerá comida temática de Taylor Swift

La película que hizo llorar a Matt Damon y está basada en hechos reales llegó a streaming

La custodia de su hija depende de una carrera contra el tiempo: esta intensa película alemana lidera en Netflix

Hugh Jackman compartió un video haciendo ejercicio y las burlas no se hicieron esperar

TENDENCIAS

FraudGPT, el clon malvado de ChatGPT que es utilizado por cibercriminales en la Deep Web

FraudGPT, el clon malvado de ChatGPT que es utilizado por cibercriminales en la Deep Web

¿Robots que reemplazan los animales en la agricultura? Este burro es la nueva tecnología

En qué se fija Elon Musk al momento de contratar en Tesla y SpaceX

Clásica y moderna: la malla enteriza se mantiene vigente y domina el verano

¿Trabajo amenazado por la IA en la industria de videojuegos en Estados Unidos?