José Manuel Parada da su opinión sobre la inminente mudanza de Isabel Pantoja a Madrid

21/01/2024 JOSÉ MANUEL PARADA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Mientras que Isabel Pantoja llena sus conciertos con su gira 50 años, las noticias sobre la decisión que ha tomado de vender Cantora y mudarse en los próximos meses a Madrid no dejan de cesar. La cantante tendría ya todo preparado para comenzar de cero en la capital y centrarse así en su carrera musical, dejando atrás ese pasado de encierro en su finca. Son muchos los personajes públicos que han comentado este cambio de la tonadillera, pero todavía no habíamos escuchado a José Manuel Parada. Al que fuera amigo de Pantoja le parece una decisión acertada y espera que empiece a relacionarse como hace años y no se encierre de nuevo en su casa. Hemos hablado con el que fuera presentador de televisión y ha utilizado nuestras cámaras para ofrecerle una habitación a Isabel en su casa: "Si lo necesita, una habitación tengo para ella, con todo el cariño del mundo, de forma provisional, hasta que encuentre su casa definitiva. Yo la voy a atender como una reina". El periodista cree que este cambio la va a venir muy bien porque "se va a relacionar con el mundo, su mundo, el mundo de la canción del espectáculo" ya que en la capital "hay estrenos y cosas, a ella no le gusta mucho, es más de estar en casa, pero a lo mejor está harta de tanta casa y tanto campo".