Gabriela Guillén muestra indiferencia a los que dudan de la paternidad de su hijo

21/01/2024 GABRIELA GUILLÉN

Después de sentarse en el plató de '¡De viernes!', Gabriela Guillén está siendo muy cuestionada porque hay quien no cree su versión o porque hay datos que ha dado que no cuadran con la realidad. Tanto es así que su historia se está cuestionando... pero ella ha decidido hacer oídos sordos a todas esas voces y centrarse en su hijo. Este sábado por la tarde nos encontrábamos con la modelo por las calles de Madrid paseando con su hijo y mostraba indiferencia cuando le comentábamos que hay algunas personas que siguen dudando, después de haber ofrecido la entrevista, que Bertín Osborne sea el padre de su hijo. "¿En serio me estás preguntando eso? Yo estoy muy tranquila, o sea que..." nos respondía algo molesta de que se siga dudando de la paternidad del recién nacido, ya que como ella misma confesó en '¡De viernes!' ella sabe que el padre es Bertín y éste también lo sabría. Además, le preguntábamos si el entorno del cantante o él mismo se había puesto en contacto con ella para que no vuelva a hablar públicamente sobre él y nos contestaba, de manera rotunda, que "no te voy a decir nada más, lo siento". De esta forma, parece que Gabriela se ha quedado tranquila con la entrevista que ha dado en televisión, ofreciendo por primera vez su versión de la historia y hablando sin tapujos de la relación que mantuvo antes de quedarse embarazada con Bertín Osborne.