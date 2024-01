Eugenia Osborne guarda silencio tras la entrevista de Gabriela Guillén en televisión

21/01/2024 EUGENIA OSBORNE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Gabriela Guillén se sentaba este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!' con la finalidad de zanjar todas las polémicas que hay sobre el nacimiento de su hijo y la relación que mantuvo con Bertín Osborne, pero lo cierto es que lo único que ha hecho es echar más leña al fuego. Hoy, Eugenia Osborne ha sido preguntada por todo lo que la modelo dijo en el plató, sobre todo por la afirmación de que Bertín decía cosas que no se correspondían con la realidad públicamente para "calmar las aguas" en su familia, y lo cierto es que ha querido permanecer al margen. "Sobre ese tema no voy a hablaros" nos ha contestado la modelo cuando le hemos preguntado por todas las declaraciones que hizo Gabriela en televisión y también cuando nos preocupábamos por el estado en el que se encuentra su padre tras esta entrevista. Lo que sí que ha querido dejar claro es que "yo quiero que Fabiola sea muy feliz y lo es" ahora que se habla de ella por esa portada de la revista 'Diez Minutos' en la que la vemos acompañada por un hombre anónimo. Después de desearle lo mejor a la que fuera la mujer de su padre, le preguntábamos si también siente lo mismo hacia Gabriela y ha dejado claro que de ella no va a hablar, pero que "no le deseo mal a nadie".