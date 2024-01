El presidente polaco acusa a la UE de forzar un cambio de gobierno con el bloqueo de fondos

15/01/2024 January 15, 2024, Warsaw, Warsaw, Poland: Warszawa 15.01.2024.President of Poland Andrzej Duda during press conference..Photo: Damian Burzykowski/Newspix.pl. POLITICA Europa Press/Contacto/Newspix

El presidente polaco, Andrzej Duda, ha señalado este domingo a la UE por un intento de cambiar al Gobierno polaco utilizando el bloqueo de miles de millones de euros en fondos comunitarios aprobados tras la pandemia de coronavirus. "No me cabe duda de cuál era el motivo del bloqueo de los fondos del Plan de Resiliencia y Recuperación", ha afirmado Duda durante una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, según recoge la agencia de noticias Bloomberg. "Fue una decisión totalmente política contra el anterior gobierno polaco. Un intento de forzar un cambio de gobierno. Así es como lo percibí. Así es como lo percibo y los últimos acontecimientos solo lo confirman", ha añadido el dirigente electo por el partido Ley y Justicia que controlaba el Gobierno hasta la toma de posesión de Tusk. La UE ha dado señales de un inminente acuerdo para desbloquear el desembolso de estos fondos, cuando ha tomado posesión un nuevo Ejecutivo más proeuropeo liderado por Donald Tusk tras las elecciones de octubre. Tusk ha anunciado su intención de revertir la reforma polémica reforma judicial que motivó la paralización de los fondos. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, manifestó el viernes desde Varsovia que la UE apoyará al nuevo Gobierno en su intención de restablecer la independencia judicial y así desbloquear el pago de casi 60.000 millones de euros. "Espero que tengamos el apoyo de todas las autoridades, también del presidente, para restaurar el estado de derecho en Polonia. Si no es el caso, ya veremos", declaró. Duda tiene capacidad de vetar cualquier reforma, por lo que Tusk tendrá que negociar con el jefe del Estado. Duda considera ilegales los intentos de reformar la legislación y ha jurado proteger su capacidad legal de veto.