El Ejército de Rusia "neutraliza" varios drones ucranianos en las regiones rusas de Smolensk y Tula

Las autoridades de Rusia han denunciado a primera hora de este domingo un nuevo ataques con drones ucranianos en la región de Smolensk, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso. "Aproximadamente a la 1.30, hora de Moscú, se ha detenido otro intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados de tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha informado el ministerio en un mensaje publicado en su canal de Telegram. En el mismo comunicado, Defensa ha aclarado que han sido tres los "vehículos aéreos no tripulados que han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea que estaban de servicio en el territorio de la región de Smolensk". Previamente, el mismo Ministerio había informado de la destrucción en su territorio de más drones procedentes de Ucrania. Así, en un primer mensaje se informó de que "el 20 de enero, alrededor de las 23.50 horas, hora de Moscú, se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando un vehículo aéreo no tripulado de tipo avión contra objetos en el territorio de la Federación de Rusia". En esta ocasión, "los sistemas de defensa aérea de servicio destruyeron un vehículo aéreo no tripulado sobre el territorio de la región de Smolensk". Poco después, la autoridades rusas ampliaban esta información añadiendo que "otro UAV tipo avión" había sido "destruido" ese mismo día y aproximadamente a la misma hora "sobre el territorio de la región de Tula".