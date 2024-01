Carlota Boza sale en defensa de Victoria Federica por su actitud ante la prensa

11/01/2024 Carlota Boza posa en el photocall durante la presentación del programa 'Bailando con las Estrellas', a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Si hay algo que se ha comentado hasta la saciedad respecto a Victoria Federica es ese comportamiento que tiene hacia la prensa cuando acude a un photocall o le preguntan por temas personales que afectan de lleno a su familia. A pesar de que su vida cambió hace unos años, abriéndose al mundo mediático, parece que no quiere pasar determinadas barreras. Hace unos días hablábamos con una persona que la conoce muy bien, su amiga Carlota Boza y le preguntábamos sobre estas críticas que recibe la joven por ese carácter que demuestra ante las cámaras para no hablar de determinados temas familiares que son noticia. La actriz nos confesaba que "a raíz de experiencias pasadas no positivas, ha decido mostrarse más arisca o tener barreras con la prensa" y por eso cree que Victoria no quiere hablar públicamente sobre ciertos temas... para evitar así cualquier tipo de polémica. Además, le preguntábamos a Carlota por la llamativa situación en la que se encuentra Mónica Cervera y nos comentaba que "al final hay muchas personas que no deciden si son públicas o no y cuando dan el paso, deberíamos respetar eso".