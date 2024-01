"Tranquilidad" tras el paso de la borrasca en CyL, donde no se han registrado accidentes ni heridos de gravedad

20/01/2024 Paso de la borrasca 'Juan' por Soria POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD

El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha informado de que en estos momentos hay "tranquilidad" en la Comunidad tras el paso de la borrasca 'Juan', si bien el temporal ha dejado en Soria numerosos incidentes por salidas de vía, pero afortunadamente no se han registrado accidentes ni heridos de gravedad. En declaraciones a los medios, Sen ha señalado que las máquinas siguen trabajando "de forma intensa, como es lógico", en los tratamientos preventivos para evitar la formación de placas de hielo en las cuatro provincias, especialmente en las zonas más afectadas por las nevadas. No obstante, el representante gubernamental ha indicado que ahora mismo no hay ninguna vía de alta capacidad, autopistas o autovías que se vean afectadas por el temporal. ESTADO CARRETERAS En cuanto a carreteras nacionales, la carretera nacional 122 que une Soria con Zaragoza mantiene nivel de servicio verde entre los puntos kilométricos 95 y 148, lo que implica que los vehículos pesados tienen prohibido efectuar adelantamientos en ese tramo. No hay ninguna alerta activa tampoco. En la provincia de Soria, la más afectada por el paso de la borrasca Juan, la Guardia Civil ha tenido numerosos incidentes por salidas de vía, pero afortunadamente no se han registrado accidentes ni heridos de gravedad. "Yo creo que llega el momento de agradecer la coordinación y la colaboración de todas las administraciones por el gran esfuerzo de todos los efectivos que se han llevado a cabo trabajando para restablecer la normalidad en las carreteras de la comunidad tras el paso de esta borrasca", ha añadido el delegado del Gobierno.