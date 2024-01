Sudán anuncia oficialmente la suspensión de su pertenencia a la IGAD

24/08/2023 KHARTOUM, Aug. 26, 2023 -- This image released by the Sudanese Armed Forces (SAF) on Aug. 24, 2023 shows General Commander of the SAF Abdel Fattah Al-Burhan (R center) near Khartoum, Sudan. Al-Burhan's appearance came one day after the SAF announced its control of the headquarters of the Armored Corps Camp in the capital and repulsing a violent attack by the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) on the corps' headquarters. This is the first time for Al-Burhan to show up outside the headquarters of the SAF's General Command and the Ministry of Defense since the war broke out, the SAF said in a statement. POLITICA Europa Press/Contacto/Wang Hao

El Ministerio de Exteriores sudanés ha anunciado este sábado la suspensión de la pertenencia del país a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la organización panafricana encargada de mediar para el alto el fuego en el país tras criticar el papel desempeñado por el grupo en el conflicto. El comunicado de Exteriores, recogido por el Sudan Tribune, termina de confirmar lo avanzado esta semana por las autoridades sudanesas afines al Ejército tras expresar su rechazo a que la IGAD invitara al líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', a una cumbre que se iba a llevar a cabo en Uganda sin consultar previamente con Sudán. Ahora, en una misiva firmada por el líder militar sudanés, Abdelfatá al Burhan, las autoridades sudanesas terminan de confirmar que "congelan su membresía" en la organización regional "en protesta por el incumplimiento por parte de la organización de la decisión de Sudán de cesar su participación en los asuntos internos del país". "A pesar de la solicitud de Sudán, la IGAD incluyó un tema sobre Sudán en su agenda para la 42ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Kampala, Uganda, el 18 de enero. Sudán boicoteó la cumbre y el comunicado final de la reunión incluyó un lenguaje que Sudán consideró irrespetuoso con su soberanía y ofensivo para las familias de las víctimas de las atrocidades cometidas por las milicias rebeldes", de acuerdo con la nota. Al Burhan ya declinó participar en la cita el domingo al afirmar que "no se han aplicado los compromisos adoptados en cumbres previas". "Lo que ocurre en Sudán es un asunto interno y no significa que el pueblo sudanés no sea capaz de resolver esta cuestión por sí mismo", afirmó. Las negociaciones arrancaron el pasado mes de octubre, impulsadas por Estados Unidos, Arabia Saudí y la IGAD, una organización económica y de integración para África Oriental que participa en nombre de la Unión Africana. La guerra estalló tras fuertes discrepancias entre el Ejército y las RSF sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento en 2019 del expresidente Omán Hasán al Bashir después de 30 años en el poder.