Netanyahu insiste que el futuro control israelí de Gaza se opone a la demanda palestina de soberanía

18/10/2023 FILED - 18 October 2023, Israel, Tel Aviv: US President Joe Biden (L) comforts Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a joint press conference following their meeting. Photo: Avi Ohayon/GPO/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL Avi Ohayon/GPO/dpa

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha emitido este sábado un comunicado en el que insiste que sus pretensiones para el futuro de Gaza contravienen las ambiciones palestinas para la creación de un Estado independiente. El comunicado ha sido publicado tras horas de informaciones poco claras sobre la conversación mantenida el viernes entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dejó entrever que el primer ministro israelí podría aceptar la existencia de un Estado palestino en alguna modalidad. Fuentes próximas a la conversación llegaron a indicar a la cadena CNN que el primer ministro israelí no "cerró la puerta a esta posibilidad", en particular una posible solución que contemple un Estado palestino desmilitarizado, opción que Biden considera "intrigante". Sin embargo, la nota de este sábado hace saber que, en su conversación con Biden, "el primer ministro Netanyahu repitió una posición que mantiene de forma constante desde hace años". A saber, "tras la eliminación de Hamás, Israel debe mantener el control total de seguridad de la Franja de Gaza para garantizar que ya no supone una amenaza para Israel, lo que entra en conflicto con las demandas palestinas de soberanía", de acuerdo con el comunicado recogido por el 'Times of Israel'. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha reaccionado con una dura crítica a Netanyahu por airear las discusiones con la Administración estadounidense. "Como ministro de Asuntos Exteriores y como primer ministro, tuve muchas discusiones, algunas de ellas difíciles, con los estadounidenses. Nunca las tuve en reuniones de prensa ni delante de las cámaras", ha hecho saber en un comunicado recogido por el portal de noticias Walla. "Las relaciones con Estados Unidos son demasiado importantes para convertirlas en riñas públicas cuyo único objetivo es el beneficio político. Hacer esto en tiempos de guerra, cuando Estados Unidos está a nuestro lado, es un ejercicio de anarquía", ha añadido el líder opositor.